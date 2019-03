Riva di Chieri. Ventures, Ugl: “Vigili su rientri e investimenti”

Si è svolto al Mise l’incontro per la vertenza Ventures, Ex Embraco ed erano presenti per la Ugl metalmeccanici, Paolo Di Giovine, segretario nazionale con delega impiegati/quadri e il componente della segreteria provinciale di Torino, nonché dipendente della Ventures, Roberto Brognano.

Vi è stata la presentazione di 4 nuovi prodotti innovativi che saranno introdotti nello stabilimento di Riva di Chieri (Torino).Per il segretario generale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, “la prima linea installata tramite fornitura italiana per l’assemblaggio delle biciclette elettriche, dei totem erogatori di acqua, i primi macchinari per la produzione dei robot destinati alla pulizia dei pannelli solari e per produrre mattoncini per giochi educativi, è prevista per giugno 2019. Per la società israeliana cinese che ha assunto i lavoratori Embraco, ad aprile verrà presentato il business plan dove si potrà capire ufficialmente in che modo ed in che tempi verranno riassorbiti i 411 lavoratori ex Embraco se pur nell’incontro, quanto trapelato dall’azienda, ad aprile rientreranno 103 addetti rispetto ai 190 previsti dal precedente piano industriale, per salire a 187 a giugno. L’Ugl monitorerà con attenzione l’evolversi della reindustrializzazione del sito, l’incontro si aggiornerà a giugno p.v. al Ministero: nel frattempo – conclude Spera – continueremo a verificare giorno dopo giorno la situazione, con l’obiettivo di arrivare prima possibile al rientro al lavoro di tutti i 411 dipendenti”.

