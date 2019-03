Palermo. Strategie e metodi per produrre contenuti di qualità nell’editoria, nei blog di settore, nelle aziende e in ambito turistico

Non basta saper scrivere. Per essere un buon food writer devi saper raccontare. In modo accurato, pertinente, creativo, coinvolgente, evocativo, sinestesico e anche etico. Attraverso il tuo progetto di comunicazione, digitale o analogico, devi riuscire a dar vita a un testo di qualità, in grado di unire informazioni, interattività e servizio, con uno stile e un tono capaci di colpire l’attenzione del pubblico e di lasciare il segno.

Devi saper svolgere questo mestiere in modo professionale, apprendendo una tecnica di scrittura che celebra la passione e il piacere della tavola, unendo in sé più generi (dalla recensione al diario di viaggio, dal manuale di cucina al libro di memorie, dalla poesia alla pubblicità, dalla saggistica alla letteratura).

Per scoprire la ricetta per scrivere bene di food&wine si svolgerà sabato 23 marzo a Palermo un workshop gratuito, organizzato da Dario Flaccovio editore, insieme a Mariagrazia Villa che spiegherà il suo ricettario di scrittura enogastronomica. Insieme all’autrice ci saranno due esperienze di food blogger palermitane:

Saporite – Osservare, assaggiare, conoscere per scrivere di gusto

Un pizzico di sale rosso – Il cibo e i social nell’epoca moderna

Alessandra Rossi, referente di IgersPalermo – Il food a Palermo: il punto di vista della community

Il workshop si rivolge a chiunque operi nell’ambito food & beverage e desideri conoscere o approfondire l’arte della scrittura enogastronomica: web content editor, social media manager, blogger, storyteller, copywriter, videomaker, fotografi, pubblicitari, grafici e comunicatori crossmediali, ma anche cuochi e food lovers, imprenditori, docenti, studenti, appassionati di scrittura.

L'ingresso è libero ma occorre prenotare il proprio posto

CONTENUTI

Che cos’è la food writing

Editoria enogastronomica

Food Blogging

Comunicazione aziendale in ambito Food & Beverage

Turismo enogastronomico

Come scrivere un buon blogpost

Come progettare una buona food story

Come fare un buon food copywriting

Gli elementi di una buona narrazione enogastronomica

Buone pratiche per un aggiornamento continuo

Prospettive per il futuro

Perché partecipare?

Perché la scrittura enogastronomica è diversa da tutte le altre forme di scrittura professionale, ed è importante conoscerla e saperla utilizzare correttamente, in termini sia strategici che effettivi, creando contenuti di qualità e di successo e utilizzando al meglio e con consapevolezza gli strumenti e il contesto che abbiamo a disposizione. Partecipando all’incontro apprenderai uno strumento utile per imparare a raccontare il settore agroalimentare e vitivinicolo in ambito editoriale, giornalistico, aziendale e turistico.

Workshop gratuito sabato 23 marzo, dalle 10 alle 13,30, al Punto Flaccovio (via Garcia Lorca n. 5 – Palermo).

