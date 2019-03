Elezioni, Aldo Zagarese con Gino Promenzio l’ex vice sindaco scioglie la riserva

Già presidente dei giovani amministratori e vicepresidente Anci Calabria, scende in campo ritenendo tale scelta un atto di coerenza politica

Corigliano Rossano, venerdì 22 marzo 2019 Dopo una lunga riflessione e confronto con parte dei suoi sostenitori, l’avvocato Aldo Zagarese, già vice sindaco dell’ex Città Rossano nonché vice presidente dell’Anci Calabria, scioglie la riserva e aderisce alla coalizione “Civico e Popolare” con candidato a sindaco Gino Promenzio.

Per l’ex amministratore tale scelta si colloca in un atto di «coerenza politica» che trova supporto nella storia della famiglia Zagarese da sempre legata ai valori progressisti social democratici, ben rappresentati e incarnati dal candidato Promenzio.

«La Città unica richiede un forte impegno da parte di tutti, nessuno escluso. E’ auspicabile appellarsi al senso della responsabilità al fine di lavorare nella direzione della più ampia integrazione e coesione sociale tra due entità per la prima volta unite ma in parte diverse. L’idea di un’ampia coalizione trova una valida sponda nella necessità di governare il processo di fusione in una visione di logica amministrativa comune, abbattendo atavici steccati culturali mediante la cultura dello stare insieme. Per quanto mi riguarda metterò a disposizione della coalizione e del candidato Promenzio, la mia esperienza di amministratore e mi spenderò in prima persona affinché si possano raggiungere obiettivi e traguardi di alto profilo. Consapevole di un percorso non semplice, ma articolato e complesso, mi adoperò a supporto dell’intera coalizione, in linea con i principi ispiratori per cui è nata. E’ una scommessa in cui credo, stimolante ed ambiziosa. In questo processo storico per l’intero territorio voglio esserci – conclude Zagarese- e provare a dare un contributo nella realizzazione di un progetto che ambisce ad elevare la nuova città nella giusta e legittima dimensione di autorevolezza nel contesto regionale e nazionale». E’ in itinere una intensa attività di consultazioni al fine di dare vita alla formazione di una lista autonoma.

