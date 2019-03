Palermo. Weekend di “passione” per la città tra la visita del presidente cinese e la StraPalermo

Palermo. Sarà un altro weekend di “fuoco” per il capoluogo siciliano. Sabato 23 e domenica 24, infatti, ci saranno strade chiuse, divieti e, quindi, traffico impazzito per la contemporaneità di due accadimenti: la visita del presidente cinese Xi Jinping (sabato) e la gara podistica StraPalermo (domenica).

Così dalle 7.00 di venerdì alle 14.00 di domenica in via Cardinale Rampolla senso unico di marcia verso Villa Igiea. Domenica per la gara chiuse via Cavour, via Roma, via Torino, via Maqueda. Divieti di sosta dalle 7.00 di oggi alle 24.00 di sabato per piazza Croce dei Vespri, via Cantavespri, vicolo Valguarnera, via Sant’Anna, piazza Sant’Anna, vicolo dei Corrieri, piazza Aragona, piazza Rivoluzione e piazza San Carlo, piazza Indipendenza, corso Calatafimi (tratto compreso tra piazza Indipendenza e via Vittorio Emanuele).