Termini Imerese. La procura ha pubblicato il suo bilancio sociale

Termini Imerese. È stato pubblicato sul sito Internet della Procura della Repubblica il bilancio di responsabilità sociale 2018.

L‘obiettivo del documento è quello di “dare contezza circa l’organizzazione della Procura, indicare i problemi riscontrati e riferire sulle soluzioni adottate” nella massima trasparenza “compatibile con l’esigenza di mantenere riservate talune informazioni a tutela della qualità dell’azione requirente”. Il documento tiene conto di alcuni “traguardi” organizzativi raggiunti, come l’avvio del processo di dematerializzazione degli atti giudiziari penali, attraverso la loro scansione ed inserimento nel sistema informatico interno, o la trasmissione telematica degli atti da notificare. I magistrati dovrebbero essere dieci, secondo la pianta organica, ma ce ne sono solo otto in servizio; anche tra il personale amministrativo si registrano vuoti in organico pari a dieci unità. Tra le attività significative il documento individua l’istituzione del dipartimento demolizioni, che si occupa di intervenire nel dare esecuzione alle sentenze definitive emanate in materia di abusivismo edilizio, che prevedono pure la demolizione delle opere abusive, ammontanti ad oltre 800, sensibilizzando ad un tempo i comuni ad intervenire tempestivamente con un’azione repressiva del malcostume delle costruzioni abusive, ancora oggi presente nel territorio, anche se in maniera meno incisiva che in passato. Insomma, il documento è un’utile lettura per capire come vengono spesi i soldi pubblici e anche per conoscere meglio cosa fa un’importante istituzione quale la procura della Repubblica.