Parco Villa Filippina e l’Associazione Artigianando in collaborazione con la QP Media&Pubbliche Relazioni presentano la IIᴬ edizione della “Festa di Primavera al Parco” a Parco Villa Filippina.

Si svolgerà Sabato 23, dalle 10 alle 24, e Domenica 24 Marzo , dalle 10 alle 20 , la II° edizione della Festa di Primavera al Parco, a Villa Filippina, promossa e organizzata da Parco Villa Filippina e Associazione Artigianando in collaborazione con la QP Media&Pubbliche Relazioni. Due giorni dedicati alle attività all’aperto e al relax per festeggiare l’avvento della stagione primaverile. Per l’occasione, il giardino della storica villa di Piazza San Francesco di Paola 18, verrà suddiviso in diverse aree, ognuna delle quali sarà dedicata ad una attività diversa: Area Fitness, Area Relax, Area Sport, Area Tatami e Area Bimbi. Presente anche un’Area Fiera con trenta postazioni con prodotti artigianali di alta qualità.

Nei due giorni si potrà partecipare ad alcune lezioni di fitness e tennis grazie agli istruttori della BeFit&Sporting che in diversi momenti, nell’arco delle due giornate, allestiranno una vera e propria area allenamento all’aria aperta. Sul prato invece, si potrà assistere a sessioni di allenamento e spiegazioni delle tattiche di gioco dell’AFC Sharks Palermo, squadra di football americano, che per l’occasione presenterà la squadra di Flag Football, sport giocato sia dai bambini che dalle donne. A partire dalle 10:30 gli istruttori della Kilroy Academy svolgeranno alcune lezioni di arti marziali con la partecipazione di tutti coloro vorranno provare queste discipline sportive. Sempre sul prato trovano spazio anche un’area con campo da Miniaturgolf con 12 buche e un’area Playground con gonfiabili. Per i più piccoli inoltre sono previsti diverse attività laboratoriali promossi dalla Cooperativa PedagogicaMente e alcune lezioni di musica grazie alla Music Academy Palermo. Sarà aperto e attivo per tutta la durata della manifestazione Villa Filippina Bistrò, l’area food interna alla villa, dove si potrà consumare, con menu per bimbi e per adulti, colazione, pranzo, merenda e cena. Il sabato ci si potrà rilassare anche dopo le 20:00.

Domenica 24 sono previste alcune visite al Planetario con spettacoli sotto la cupola (Turni 11:00/12:00/18:30/19:30).

Per il programma completo potete visitare la pagina. www.facebook.com/events/418440055256917/

