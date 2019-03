È Andrea Melchiorre il vincitore dell’ Italian Show Cooking Contest 2019

Roma – È stato grande il successo per l’Italian Show Cooking Contest 2019, edizione che ha visto trionfare il talento e la tecnica del giovanissimo Andrea Melchiorre.

Sguardo attento, ritmo nella preparazione e tecnica impeccabile, Andrea Melchiorre ha condotto una gara con grande impegno, conquistando sin dai primi momenti della manche l’attenzione dei giurati che hanno dovuto valutare prove di grande abilità.

ITALIAN SHOW COOKING CONTEST 2019: IN SCENA LA CUCINA ITALIANA

L’evento, che è andato in scena mercoledì 13 Marzo all’interno delle Sale Ponente e Levante di Fico Eataly World di Bologna, organizzato da Panorama Chef (www.panoramachef.it), in collaborazione con Top Target, Eden Viaggi, Fico e Accademia Italiana Chef, non è stato un semplice contest culinario, ma una competizione straordinaria.

Gli Chef in gara, di nazionalità ed età differenti, hanno dimostrato tutti un altissimo livello di competenza, ed hanno saputo onorare al meglio l’eccellenza del Gusto Italiano.

Immersi in un’atmosfera sana di confronto e competizione, avvolti da profumi deliziosi, sotto l’attento sguardo dei Giurati, 15 Chef selezionati, provenienti da tutta Italia hanno dato spettacolo, mettendosi in gioco con tecnica e passione, determinati nell’ambire al Titolo e guadagnarsi il podio. In premio per i primi Tre Classificati infatti, il contratto di lavoro sottoscritto dall’Agenzia Internazionale Top Target per uno degli esclusivi Eden Village nel mondo.

Panorama Chef ha organizzato l’evento, per il terzo anno con il grande supporto dell’Accademia Italiana Chef, sempre sensibile ai due pilastri del contest:

“Qualità del professionista Chef” e “Qualità della materia prima utilizzata“.

A condurre lo svolgimento dell’intero Contest, il talento di Fabio Marchica. Non un semplice presentatore, ma un grande conduttore che, con simpatia e professionalità, ha interagito con gli Chef, riuscendo a metterli a proprio agio anche nei momenti più caldi della competizione.

I CRITERI DELLA GARA

Gli Chef si sono misurati secondo una serie di criteri di qualità messi appunto dopo il sondaggio effettuato su 7 dei maggiori tour operator nazionali con villaggi ed hotel all’estero.

Un bravo Chef italiano, per lavorare bene al di fuori del panorama nazionale, dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: conoscere bene i fondamenti della nostra cucina e le ricette classiche, avere capacità organizzative dei propri strumenti e timingprofessionale, essere in grado di dare spettacolo mentre prepara, saper relazionarsi in lingua inglese o spagnola.

Sulla base di questi elementi gli Chef, suddivisi in due batterie, hanno dovuto preparare in 30 minuti un classico della cucina italiana.

Alla prima batteria è stata assegnata la preparazione della Pasta alla Puttanesca, gli Chef della seconda batteria invece hanno dovuto cimentarsi nella preparazione della Pasta alla Norma.

UNA GIURIA DI ESPERTI

– Presidente di Giuria Dr. Simone Branca, Direttore Editoriale di Panorama Chef.

– Dott.ssa Giulia Rossi, Capo Redattore di Panorama Chef.

– Dott.ssa Irene Papini, esperta gastronoma e redattrice di Panorama Chef.

– Dott. Loris Massè, Responsabile Ufficio Villaggi Eden Viaggi.

– Dott.ssa Valeria Trapani, Antropologa della Ristorazione.

– Dott.ssa Simona Ricchetti, Responsabile di Top Target.

– Riccardo Lenzi, esperto di Slow Food e Rappresentante di Fico.

– Ornella Magnani, esperta di Slow Food e Rappresentante di Fico.

– Executive Chef Claudio Olivieri, Premio “Stella della Ristorazione” e docente dell’Accademia Italiana Chef.

– Chef Massimiliano Gorri, Premio “Stella della Ristorazione” e Docente Accademia Italiana Chef.

– Chef Simone Pasquariello, Premio “Stella della Ristorazione” e Docente Accademia Italiana Chef.

– Roberto Minganti, da “I Viaggi di Riz”, Rappresentate Categoria Agenti di Viaggio.

MISTERY BOX E DUE BATTERIE DI PROFESSIONISTI A CONFRONTO

I concorrenti sono stati suddivisi in due batterie per dare l’opportunità ai giudici di valutare in modo idoneo le performance.

Solo una volta raggiunta la loro postazione, i Professionisti in gara hanno potuto scoprire il titolo della ricetta da preparare. Difronte a loro una mistery box, con all’interno gli ingredienti della ricetta classica e qualche intruso, aggiunto appositamente dall’organizzazione per testare la conoscenza della versione classica del piatto assegnato.

Prima Batteria

• Basilio Gerald

• Cozzoli Andrea

• Di Mella Jean Carlos

• Juinio Lance

• Lakbich Souad

• Malerba Vincenzo

• Melchiorre Andrea

• Quercioli Claudio

Seconda Batteria

• Andrea Candy Inga Tarachea

• D’Acunto Martina

• De Nisi Daniele

• Gramasi Benedetto

• Guzzi Michela

• Le Rose Carlo

• Taranto Valerio

Primo Classificato, Andrea Melchiorre.

Giovanissimo studente dell’ultimo anno dell’Istituto Alberghiero, si è distinto per una tecnica veramente curata nella preparazione dei suoi Spaghetti alla Puttanesca. L’armonia dei sapori pieni, ma allo stesso tempo raffinati del piatto hanno conquistato ed entusiasmato la Giuria .

Secondo Classificato, Benedetto Gramasi.

Chef Diplomato all’Accademia Italiana Chef, Benedetto ha simpaticamente interagito con i giurati durante la sua preparazione, senza distrarsi dal lavoro. Con disinvoltura ha presentato in lingua la sua Pasta alla Norma con quenelle di ricotta. Gusto decisamente impeccabile e sfizioso.

Terzo Classificato, Carlo le Rose

Un bronzo di assoluto rispetto per Carlo, Chef Diplomato anche lui all’Accademia Italiana Chef. Si è qualificato in terza posizione presentando la sua versione di Pasta alla Norma. Ottime la consistenze di questo piatto che si è distinto per il strutturato e persistente.

A VINCENZO MALERBA IL PREMIO STRAORDINARIO

Vincenzo Malerba Chef Diplomato presso l’Accademia Italiana Chef è stato il Vincitore del Premio Straordinario messo in Palio dalla Categoria “Agenti di Viaggio” e consegnato dal suo rappresentante Roberto Minganti dei “Viaggi di Riz” di Bologna.

Vincenzo ha colpito per la compostezza, la precisione e l’armonia che lo hanno accompagnato durante il tempo di preparazione dei suoi deliziosi spaghetti alla Puttanesca, il cui sapore ha affascinato l’intera Commissione.

Italian Show Cooking Contest 2019, un’esperienza di successo che continua

L’evento ha riscosso un grande successo, grazie all’impegno e alla sinergia delle più influenti icone del panorama Culinario e Turistico nazionale e internazionale, che con la massima professionalità hanno collaborato con l’obiettivo comune di onorare e portare la vera cucina italiana nel Mondo:

Panorama Chef, magazine specializzato, dedicato al Professionista della Ristorazione

Accademia Italiana Chef, Scuola di Cucina Professionale

FICO Eataly World, Parco Agroalimentare più grande del mondo.

Top Target Agenzia Internazionale specializzata nella selezione delle Risorse Umane per le grandi realtà ricettive e ristorative del mondo.

Eden Viaggi, Tour Operator Internazionale noto per l’estrema Qualità delle sue proposte turistiche.

