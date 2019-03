Termini Imerese. Finanziati altri lavori al porto

Termini Imerese. 63 milioni di euro sono stati finanziati per il porto di Termini Imerese. In particolare i fondi del PON infrastrutture e reti 2014-2020 hanno previsto un investimento di 35 milioni di euro per i lavori di dragaggio del porto, in modo da permettere l’ingresso e l’attracco di navi con maggiore pescaggio e quindi più grandi e capienti, e 28 milioni per lavori di completamento del molo foraneo sopraflutto.

In questo modo si pensa di rilanciare il sito portuale della città siciliana, che dovrebbe accogliere soprattutto navi mercantili, in tandem col porto di Palermo. “La grande mole di investimenti orientati sul miglioramento delle infrastrutture del porto di Termini Imerese, fanno ben auspicare per il futuro economico, commerciale e turistico della città”, ha detto in proposito il sindaco della città, Francesco Giunta. Oltre al porto di Termini, hanno ricevuto finanziamenti europei anche quelli di Palermo e Trapani.

Ciro Cardinale

CS