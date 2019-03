Associazione Luca Coscioni e Science for Democracy un nuovo studio di nomisma svela la nuova agricoltura sostenibile

Oggi, 19 marzo, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica in Piazza della Minerva 42, dalle 14.30 alle 17.30, la presentazione di uno studio di NOMISMA sull’innovazione in agricoltura

Roma – L’Associazione Luca Coscioni e la piattaforma internazionale Science for Democracy hanno organizzato, con il sostegno di EuropaBio, oggi, 19 marzo, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica in Piazza della Minerva 42, dalle 14.30 alle 17.30 la presentazione di uno studio di NOMISMA sull’innovazione in agricoltura. Il dibattito affronterà criticità e prospettive di un settore molto importante per l’economia italiana che necessita di una costante, se non crescente, attenzione istituzionale in termini normativi e di investimenti – oltre che di ricerca scientifica. L’unità di ricerca agroalimentare di Nomisma ha sviluppato un osservatorio sull’innovazione in agricoltura che raccoglie e diffonde dati e informazioni aggiornati sull’innovazione in agricoltura con l’obiettivo di aumentare il livello di conoscenza e la corretta interpretazione dei fenomeni innovativi nel settore primario italiano.

L’appuntamento giunge poco dopo l’iniziativa organizzata dall’Associazione Luca Coscioni e da Science for Democracy a Bruxelles davanti al Parlamento Europeo con lo slogan “Give CRISPR a Chance”. L’obiettivo dell’evento era promuovere la conoscenza delle nuove tecniche di agricoltura e, in prospettiva, i loro effetti benefici sul cibo. L’atteggiamento della politica europea verso l’innovazione in agricoltura corre infatti il rischio di bloccare alcune delle applicazioni dell’editing del genoma, un numero crescente di studi segnala che CRISPR potrebbe contribuire a lottare, tra le altre cose, contro il cambiamento climatico.

Dopo interventi politici e di informazione scientifica, è stato offerto il pudding di riso belga preparato in loco con riso CRISPR per denunciare la incertezza del diritto che si è venuta a creare dopo una sentenza della Corte europea di giustizia dell’estate scorsa per cui i prodotti dell’editing del genoma devono essere trattati come OGM. Al momento della distribuzione del pudding, gli ispettori delle autorità belghe hanno provato a confiscare il riso. La risolutezza dei presenti ha consentito che la merenda accadesse ma è sequestrata una parte del riso e a Marco Cappato e Marco Perduca è stato fatto un verbale e notificata la richiesta di tornare a Bruxelles il 2 aprile per un interrogatorio.

Insomma, occorre disobbedire, o farsi segnalare dalle autorità, perché vengano chiarite norme che consentano, anche in agricoltura, di poter godere dei benefici dei più recenti sviluppo scientifici.

Per ulteriori informazioni su CRISPR Science for Democracy ha creato una pagina multilingue ad hoc.

Programma

LA NUOVA AGRICOLTURA SOSTENIBILE

L’innovazione come driver di sviluppo del settore agricolo secondo una prospettiva di sostenibilità socio-economica ed ambientale

QUANDO

Ore 14.30 – 17.30

Martedì 19 marzo

DOVE

Sala Consiliare – Piazza della Minerva 38, Roma

c/o Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva – Senato della Repubblica

L’evento verrà dedicato alla presentazione di una ricerca agroalimentare portata avanti dall’osservatorio sull’innovazione in agricoltura del Gruppo Nomisma che raccoglie e diffonde dati e informazioni aggiornati sull’innovazione in agricoltura con l’obiettivo di aumentare il livello di conoscenza e la corretta interpretazione dei fenomeni innovativi nel settore primario italiano.

Il dibattito ruoterà attorno alla necessità di promuovere un monitoraggio continuo dell’innovazione in agricoltura, dove per innovazione si intende, così come definita dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l’implementazione di un prodotto (sia esso un bene o servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne.”

Al dibattito, presentato e moderato dalla giornalista e biologa Anna Meldolesi, parteciperanno:

Filomena GALLO , Segretario Associazione Luca Coscioni;

, Segretario Associazione Luca Coscioni; Marco CAPPATO , Tesoriere Associazione Luca Coscioni;

, Tesoriere Associazione Luca Coscioni; Stefano BALDI , Project Manager, Nomisma S.p.A.;

, Project Manager, Nomisma S.p.A.; Dario Gianfranco FRISIO , Estimo ed Economia Rurale, Università Statale di Milano;

, Estimo ed Economia Rurale, Università Statale di Milano; Roberto DEFEZ , CNR Napoli;

, CNR Napoli; Vittoria BRAMBILLA , ricercatrice biotecnologie, Università Statale di Milano;

, ricercatrice biotecnologie, Università Statale di Milano; Deborah PIOVAN, Agricoltrice, Confagricultura Veneto e portavoce del Manifesto Cibo per la mente;

Agricoltrice, Confagricultura Veneto e portavoce del Manifesto Cibo per la mente; Marco PERDUCA, Coordinatore Science for Democracy

Per partecipare al Convegno è necessario preannunciare la partecipazione scrivendo a info@associazionelucacoscioni.it

L’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Fondata nel 2002 da Luca Coscioni, un economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006, è un’associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriera architettoniche, le scelte di fine vita, la ricerca sugli embrioni, l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.

