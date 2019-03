Crime+Investigation: R. KELLY: VITTIME DI UNA POPSTAR

E’ diventato una popstar internazionale con il brano I believe I can fly, colonna sonora del film Space Jam. Ha collaborato con Michael Jackson, Celine Dion e Lady Gaga. Ha venduto milioni di album.

Ha vinto diversi Grammy. Ma R. Kelly, cantante e produttore musicale, nasconderebbe un lato oscuro. A svelarlo la docu-serie in sei episodi R. Kelly: vittime di una popstar in onda da lunedì 18 marzo alle 22.00 su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119) dopo il successo della messa in onda negli USA

Celebrato come uno dei più grandi cantanti R&B di tutti i tempi e famoso per lo stile di vita all’insegna del lusso e degli eccessi, R. Kelly è stato spesso al centro dell’attenzione dei tabloid americani.

Diverse ragazze, attratte dal fascino, dalla fama e dalla ricchezza di Kelly, dalle sue capacità di latin-lover, hanno abbandonato le proprie famiglie, chiudendo ogni rapporto, e sono andate a stare con lui. Giovani donne, alcune minorenni, vivevano controllate a vista, aggredite verbalmente e punite fisicamente dal cantante qualora non gli avessero obbedito, costrette a dover chiedere il permesso per compiere le azioni più semplici come mangiare o andare al bagno.

Dalle pagine di gossip la vita di R. Kelly si è trasferita nelle aule tribunali, dove però le accuse di violenza, molestie sessuali e pedofilia non hanno trovato conferma.

Ora, per la prima volta in televisione, familiari, colleghi e stretti collaboratori di Kelly si sono fatti avanti con nuove accuse contro il comportamento violento del cantante afro-americano. Per fare luce sul suo controverso passato, dall’infanzia nella Chicago degli anni ‘70 ai giorni nostri, la docu-serie propone interviste a oltre cinquanta persone, tra cui l’ex moglie Andrea Kelly, le fidanzate Kitti Jones e Lisa Van Allen, e i fratelli Carey e Bruce Kelly di R. Kelly, i musicisti John Legend e Sparkle, l’attivista per i diritti civili Tarana Burke

La docu-serie ha ottenuto ottimi ascolti negli Stati Uniti. Trasmessa dal canale Lifetime del gruppo A+E Networks (titolo originale Surviving R. Kelly), è stata vista da oltre due milioni di spettatori. E ha suscitato numerose polemiche. L’avvocato di R. Kelly ha respinto con forza le nuove accuse Il movimento del #MeToo ha rinfocolato gli attacchi contro l’artista. Su Instagram la figlia Joann Kelly ha scritto che sta pregando “per tutte le famiglie e le donne che sono state colpite dalle azioni di mio padre”. Lady Gaga ha chiesto e ottenuto che Do what you want, il brano realizzato insieme a Kelly, sia ritirato dalle piattaforme streaming. Le autorità locali dell’Illinois hanno cancellato un concerto a Springfield poiché prevedeva la partecipazione del cantante.

Kelly: vittime di una popstar è prodotto dalla regista e attivista Dream Hampton, Tamara Simmons, Joel Karlsberg e Jesse Daniels per Kreativ Inc. con un accordo di produzione con Bunim / Murray Productions (BMP) e con Brie Miranda Bryant di Lifetime.

A+E NETWORKS ITALIA

Con sede a Roma, A+E Networks Italy è un gruppo televisivo che gestisce tre canali presenti in alta definizione sulla piattaforma satellitare Sky: History, il canale che presenta le storie che hanno fatto la Storia; Crime+Investigation (CI), il primo canale italiano interamente dedicato al real crime; Blaze, il nuovo canale di factual entertainment che racconta l’altra faccia dell’America.

A+E Networks Italy fa parte di A+E Networks, media company globale con sede a New York che offre un’ampia gamma di piattaforme e contenuti per la comunicazione, dalle reti televisive ai siti web, dall’home video/DVD, ai giochi e ai software educativi. A+E Networks è costituita dai network A&E®, HISTORY®, Lifetime®, Crime + Investigation™, LMN®, FYI, H2™, HISTORY en Español®, Military HISTORY®, e LRW®, oltre a A&E IndieFilms®, A+E Films™, A+E Studios™, A+E Networks International®, A+E Networks Digital® e A+E Networks Consumer Products®. I network e i programmi del brand raggiungono più di 350 milioni di case in oltre 180 Paesi. A+E Networks è una joint venture di Disney-ABC Television Group e Hearst Corporation.

Crime+Investigation è solo su Sky (canale 119)

