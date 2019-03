Feste di San Giuseppe, esibizioni del cantastorie Peppino Castro a Paceco, Marsala e Salemi

A partire da domenica prossima, il cantastorie Peppino Castro (nelle foto allegate) si esibirà a Paceco, a Marsala e a Salemi, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe programmati da parrocchie ed associazioni culturali nei rispettivi comuni.

Una serie di canti devozionali e brani dialettali legati alla tradizione dell’ “ammitu” di San Giuseppe, sarà dunque la colonna sonora di alcuni altari e “cene” decorati con i famosi pani artistici.

Peppino Castro, in particolare, oggi 17 marzo , sarà a Paceco, in piazza Vittorio Emanuele, presso la chiesa di Santa Caterina, su invito della parrocchia, per uno spettacolo che avrà inizio alle 16 , mentre martedì 19 marzo , si sposterà a Marsala, in contrada Ventrischi, per esibirsi alle 12 davanti la chiesa Maria Santissima Bambina, su iniziativa del parroco, don Tommaso Lombardo.

Sarà più articolata la partecipazione del cantastorie pacecoto alla Festa di San Giuseppe di Salemi: mercoledì 20 marzo , dalle 10 alle 13 , sarà al “Museo del pane rituale” (via Cosenza, 26) gestito dall’omonima associazione, presieduta da Emilia Mihaylova, con il direttore Gaspare Cammarata; a partire dalle 16 , sono previste ulteriori esibizioni presso altri altari del centro storico.

La storia del matrimonio di Maria e Giuseppe, aprirà tutti gli spettacoli – anticipa Peppino Castro – seguita dai brani “Giuseppe e Maria a Betlemme”, “La fuga in Egitto”, “Gesuzzu tra li duttura”, “Oh patriarca di lu Paradisu”, “Lu testamentu di San Giuseppe”, con la declamazione di altri componimenti specifici, come “Io sugnu venuto e in chista cena trasu” e “A lu banchettu di li ‘nvitati”, alternati a caratteristici brindisi in versi dialettali in onore di San Giuseppe.

