Cammino di S. Rosalia: il Programma del 1° Week end

Sei pronto per altre due tappe del Cammino? Ci aspettano 35 km in due tappe tra la Conca d’Oro e l’Alto Belìce Corleonese;

riprenderemo da Monreale (meta del Prologo del 3 marzo scorso) per andare alla volta di Piana degli Albanesi e da qui, sino alla Masseria Rossella.

Ecco il Programma del 1° Week end

Prologo +5 WE:

da Monreale a Piana degli Albanesi (Monte Rossella)

Sabato 23 e Domenica 24 marzo 2019

2° tappa > Sabato 23 marzo: da Monreale a Piana degli Albanesi, km 21

Ore 9:00 Raduno dei partecipanti a Monreale, di fronte al Duomo.

Uscendo dalla città lasceremo la Conca d’Oro e dopo aver superato Altofonte saliremo sino alle pendici dei Monti di Piana (Punte della Moarda, Costa del Carpineto e Serre della Pizzuta).

Il pranzo al sacco si consumerà lungo il cammino.

Pernotto previsto in B&B a Piana degli Albanesi.

Dati della tappa

Lunghezza (km): 21 – Quota massima e minima (m): 1020/260 – Dislivello cumulato (m): Salita: 1270 Discesa: -900 – Tipo Tracciato: Carrareccia sterrata e sentieri per circa metà percorso. I primi 10 km sono su asfalto e strada urbana – Tempi di Percorrenza, senza pause lunghe, (ore): 9 Note sulla tappa: Prima parte in leggera salita (ed interamente su asfalto) sino a raggiungere Altofonte; la seconda parte è un percorso tipicamente di montagna con Sali e scendi ed a tratti su mulattiere scoscese.

Dato il tipo di percorso si consiglia, in questa occasione, l’uso di scarpe comode per la parte asfaltata e di scarponi per la rimanente parte.

3° tappa > Domenica 24 marzo: da Piana degli Albanesi a Contrada Rossella, km 14,5

Dopo aver visitato il Duomo di S. Demetrio lasceremo la capitale Arberëshe di Sicilia (e patria del Cannolo Siciliano!), per una tappa senza grandi difficoltosa: scenderemo al Lago di Piana e da qui saliremo alle falde dei Monti Leardo e Rossella, per giungere alla settecentesca Masseria Rossella, una antica dimora dei Principi Ventimiglia, oggi Agriturismo.

Il pranzo al sacco si consumerà lungo il cammino.

Ad attenderci all’arrivo un Bus navetta che ci riporterà a Monreale, passando anche da Piana degli Albanesi per riprendere le auto di chi ha partecipato alla sola tappa di domenica.

Dati della tappa

Lunghezza (km): 14,5 – Quota massima e minima (m): 890/605 – Dislivello cumulato (m): Salita: 410, Discesa: -360 – Tipo Tracciato: Carrareccia sterrata 5,5 km su asfalto e strada urbana – Tempi di Percorrenza, senza pause lunghe, (ore): 4,5.

Note sulla tappa: Tappa senza tratti con particolare impegno. Dopo un primo tratto asfaltato sulla SP5 sino a raggiungere il lago di Piana, si inizia a salire sino a Monte Rossella e da qui discesa di circa 300 di dislivello per raggiungere la Masseria Rossella. Dato il tipo di percorso si consiglia, in questa occasione, l’uso di scarpe comode per la parte asfaltata e di scarponi per la rimanente parte.

Note di viaggio

Si consiglia di portare un abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche che ci saranno nel periodo ed al tipo di percorso, per lunghi tratti su fondo asfaltato, quindi scarpe comode e chiuse e con suola sufficientemente alta per compiere lunghi percorsi su asfalto, pantaloni resistenti, cappellino, zaino con scorta d’acqua, impermeabile per eventuale pioggia o vento; oltre al pranzo al sacco portare frutta secca e dolci (meglio cioccolata) da condividere.

Per aderire

Contattare al più presto (comunque entro le 21 di giovedì 21 marzo per chi deve pernottare a Piana, entro venerdì 22 per gli altri) gli organizzatori ai numeri:

339.2009857 Giuseppe Geraci (tutor del Cammino)

328.4297536 Giuseppe Traina (tutor del Cammino)

347.5963469 Giuseppe Adamo (organizzazione e logistica)

L’organizzazione è a cura degli “Amici del Trekking sui Sicani” della Coop. La Quercia Grande.

Costi

La spesa prevista a persona per ciascuna tappa è di € 10,00 (Organizzazione, Guida e Assicurazione CAES); la cena a Piana degli Albanesi, prevista in pizzeria, è libera; il pernotto è in B&B del paese (€ 25 a persona in camera doppia/tripla); a questo vanno aggiunte le spese per il transfer Monte Rossella-Monreale (la quota verrà divisa tra i partecipanti), come già fatto nel prologo del Cammino.

Si ricorda che si può partecipare:

– anche ad una sola tappa o, ad uno o più WE,

– anche non avendo partecipato alla prima tappa,

– anche senza restare a dormire nella struttura ricettiva.

Si ricorda che sono disponibili: la Charta Peregrini ed il porta chiavi dell’Itinerarium.

Le prossime tappe del Cammino saranno:

2° WE: 13/14 Aprile, sabato: da Masseria Rossella a Borgo Ficuzza; domenica: da Borgo Ficuzza a Corleone.

3° WE: 25/26 Maggio, sabato: da Corleone a Campofiorito; domenica: da Campofiorito a Chiusa Sclafani.

4° WE: 28/29 Settembre, sabato: da Chiusa Sclafani a Burgio: domenica: da Burgio a Palazzo Adriano.

5° WE: 25/26/27 Ottobre, venerdì: da Palazzo Adriano a Carcaci; sabato: da Carcaci (Prizzi) a Santo Stefano Quisquina; domenica: da Santo Stefano Quisquina all’Eremo della Quisquina e ritorno.

