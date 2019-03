Il governatore friulano no vax in ospedale con la varicella

Trieste. Chi la fa l’aspetti, si potrebbe dire se la vicenda fosse più comica che seria. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, che da ex capogruppo alla Camera si era schierato in passato contro l’obbligo vaccinale, ha la varicella e, siccome per gli adulti la malattia è davvero seria, è ricoverato all’ospedale di Udine per controlli e cure.

Fedriga in parlamentosi era detto contrario all’obbligo per i vaccini ritenendo che questa non fosse la via più seria per convincere le famiglie a sottoporsi alla profilassi. Adesso, in ossequio alla regola del contrappasso, egli si trova ricoverato per avere contratto una malattia che avrebbe evitato se la vaccinazione fosse stata più diffusa.

Ciro Cardinale

CS