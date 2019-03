Destinazione Londra per i prodotti da forno Fiasconaro Al via l’edizione 2019 dell’International Food Exhibition

A Londra, dal 17 al 20 marzo, è in programma una vera e propria full immersion nel mondo del food&beverage: si tiene infatti la ventiduesima edizione dell’IFE (International Food Exhibition), la principale manifestazione per i prodotti alimentari nel Regno Unito.

I numeri sono davvero importanti, basti pensare che anche quest’anno, per l’occasione, sono in arrivo negli spazi del London’s ExCeL Exibition Centre oltre 1.100 espositori da ogni dove.

Il Regno Unito è per noi uno dei principali mercati esteri di riferimento. I nostri dolci, i nostri panettoni e le nostre colombe anche quest’anno hanno varcato la Manica e sono arrivati fin qui per non mancare l’appuntamento con questa straordinaria e importantissima kermesse di eccellenze alimentari.” afferma il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, che guida insieme ai fratelli l’azienda dolciaria di famiglia con sede in Sicilia ma famosa in tutto il mondo.

Proprio così: tante dolcezze Made in Sicily, aspettano i visitatori allo stand Fiasconaro 3820 c – Padiglione 3.

Segno di riconoscimento inconfondibile di prodotti da forno Fiasconaro è la lievitazione naturale, un lento processo di fermentazione che dura ben 36 ore e che ha origine nella ‘madre’, un nucleo di pasta fermentata a cui vengono aggiunte, progressivamente, acqua e farina. È un procedimento dell’antica tradizione dolciaria che, da sempre, richiede una maestria particolare del pasticcere e che, pur escludendo categoricamente l’utilizzo di additivi chimici e di conservanti, garantisce al prodotto una ‘vita’ sorprendentemente lunga. Con la Pasqua ormai prossima, le protagoniste di casa Fiasconaro all’IFE di Londra sono sicuramente le soffici e profumate colombe. Fra tutte ne spiccano due

La colomba Oro di Manna, una vera e propria ‘specialità’ rivestita di glassa bianca e ricoperta da una colata di mannetti. Uno su tutto l’ingrediente che la caratterizza: la manna, ovvero quello straordinario dolcificante naturale che si ottiene dalla resina di una particolare specie di frassino e che permette una riduzione dell’utilizzo di zucchero raffinato.

La colomba Nero Sublime è caratterizzata da una ‘doppia copertura’ di confettura extra e cioccolato fondente. Il soffice impasto è impreziosito da un’abbondante spolverata di scaglie di cioccolato di Sicilia e da una irresistibile farcitura di fragoline. Un vero e proprio trionfo di sapori che si sposano armoniosamente evocando al palato gli inconfondibili retrogusti dell’Isola.

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.

