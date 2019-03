Truffe online con falsi “Amazon Gift Card” da 1000 euro, Samsung S9 e iPhone X

Facebook inondato di finte promesse per fortunati utenti. Lo “Sportello dei Diritti”: diffidate e non cliccate, è una frode. L’allerta anche su “Commissariato di PS On Line” della Polizia Postale

False promesse continuano a correre in rete. Non solo sulle app di messaggeria istantanea, ma anche Facebook diventa ricettacolo di tentativi di truffe come quella dei finti “Amazon Gift Card” da 1000 euro o Samsung S9 e iPhone X per “30 fortunati utenti” che dovrebbero cliccare su un simpatico pacchetto regalo per ottenere il premio. A segnalarlo ancora una volta lo “Sportello dei Diritti”, che ritiene utile rilanciare il post pubblicato dalla Polizia Postale sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia”: “Fai attenzione perché potresti essere tu uno di 30 fortunati che riceverà un “pacco”. Diffidate da questo tipo di propaganda”. È questo il testo dell’allerta con lo screenshot del post che circola su Facebook. Ancora una volta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il modo migliore per difendersi, è quello di diffidare sempre da questo tipo di offerte che per quanto allettanti sono sempre fasulle perché nessuno regala niente per niente. È sufficiente, quindi, non dare retta e non cliccarci mai sopra. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”