Merì (ME): i Carabinieri arrestano un uomo condannato per furto e ricettazione

Ieri mattina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Ufficio Esecuzioni Penali, i Carabinieri della Stazione di Merì, hanno arrestato il 53enne T. A.. L’uomo, condannato in via definitiva per i reati di furto e ricettazione, dovrà scontare un residuo di pena di due anni di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

Il provvedimento di esecuzione pena scaturisce dalle condanne riportate da T.A. in due distinti procedimenti penali: il primo relativo ad un furto commesso a Milazzo nel 2010, per il quale l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri poiché aveva forzato alcune autovetture in sosta sulla pubblica via, sottraendo i valori contenuti dall’interno mentre nell’altro era imputato del reato di ricettazione, commesso nel 2015, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari della Stazione di Merì era stato trovato in possesso di merce rubata.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione ove dovrà scontare la pena residua di due anni di reclusione in regime di detenzione domiciliare.