“Global Strike For Future” Clima e ambiente, Seeds&Chips al fianco dei Teenovators

Marco Gualtieri: venerdì 15 marzo, grazie alla caparbietà di Greta Thunberg, giornata di mobilitazione storica per il futuro del Pianeta I teenager tra i principali protagonisti di Seeds&Chips 2019. Fino al 10 aprile è possibile presentare la candidatura per la “Call for Teenovators”: https://seedsandchips.com/#call-teenovator

Milano – Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit sarà al fianco dei più giovani in occasione del primo sciopero mondiale per il futuro, in programma venerdì 15 marzo: migliaia di piazze, di cui oltre cento italiane, in cui le nuove generazioni manifesteranno per chiedere ai Governi misure forti e concrete contro i cambiamenti climatici e in difesa del pianeta. #FridaysForFuture è l’hashtag di questo movimento mondiale, completamente indipendente, che si occupa di ambientalismo con un linguaggio nuovo.

Sin dal suo esordio Seeds&Chips, l’evento di riferimento internazionale sui temi dell’innovazione nella filiera agroalimentare e della sostenibilità, ha messo al centro i più giovani, sul cui coinvolgimento e partecipazione ha costruito la sua piattaforma globale. Nel 2016, Seeds&Chips ha lanciato i Teenovators, ossia i teenager-innovatori, nella consapevolezza che saranno sempre più le nuove generazioni a dover far fronte alle gravi minacce per il futuro dell’umanità connesse ai cambiamenti climatici.

Da queste generazioni sta partendo una nuova rivoluzione focalizzata sulla sostenibilità, con strumenti e soluzioni diverse dal passato. Il “Global Strike For Future” può rappresentare l’inizio di una importante mobilitazione mondiale.

“I Fridays For Future nascono dalla caparbietà di Greta Thunberg, la giovane svedese che per sensibilizzare il proprio governo, dal 20 agosto ha manifestato ogni venerdì di fronte al suo parlamento – afferma Marco Gualtieri, Presidente e fondatore di Seeds&Chips. Oggi la mobilitazione conta migliaia di attivisti che emulano i suoi flash mob in tutto il mondo. Credo che il 15 marzo 2019 sarà ricordato come una giornata storica per tutto il movimento in difesa dei diritti dell’umanità e del Pianeta. L’onda lunga di preoccupazione si sta trasformando in azioni di massa sempre più eclatanti e ora è giunta anche in Italia. Seeds&Chips si fonda proprio sul coinvolgimento di giovani talenti, come quelli che scenderanno in piazza e che vogliono impegnarsi per cambiare le cose, senza distinzioni di genere, nazionalità o estrazione sociale. A loro noi diamo voce e supporto e a loro rivolgo il mio appello per candidarsi alla nostra Call for Teenovators, per vivere un’esperienza che può cambiare le loro vite e quelle delle generazioni future”.

Seeds&Chips, in vista della quinta edizione in programma dal 6 al 9 maggio 2019 presso Fiera Milano Rho, ha lanciato la Call for Teenovators insieme a Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. L’obiettivo è trovare in tutto il mondo teenager tra i 13 e i 19 anni , appassionati e motivati, che mostrino la giusta determinazione nel voler cambiare il food system e affrontare le grandi sfide mondiali, guidati dagli obiettivi globali di sviluppo sostenibile. Giovani che ispireranno i leader di oggi e di domani, non solo teenager ma anche giovani imprenditori in divenire, tra i 20 e i 25 anni definiti Young Pioneers.

Nell’ambito del Summit, ai Teenovator selezionati sarà offerta la possibilità di introdurre e partecipare alle sessioni tematiche a cui prenderanno parte speaker d’eccezione – capi di Stato, imprenditori, opinion leader e innovatori – provenienti da tutto il mondo, e di condividere con loro pensieri ed esperienze.

Alcuni di essi hanno già avviato progetti per un futuro più sostenibile nei loro paesi d’origine, altri porteranno le loro storie al Summit e tutti condivideranno con il pubblico soluzioni e visioni per un futuro migliore.

Come Nikita Shulga e Sophia-Christina Borisyuk, entrambi 13enni ucraini, che attraverso il loro progetto di recupero del cibo nelle scuole, si prodigano per raggiungere l’obiettivo di dotare le 18mila scuole del loro Paese di sistemi di compost, trovando l’appoggio delle istituzioni locali. Come Haaziq Kazi, 12enne indiano, che dal 2017 cerca fondi per realizzare il suo prototipo di nave movimentata da energia pulita, in grado di rimuovere i rifiuti dagli oceani. E come Gitanjali Rao, inserita quest’anno da Forbes tra i top 30 under 30 per la Scienza. La 13enne, colpita dallo scandalo dell’acqua contaminata a Flint nel Michigan, ha ideato un dispositivo compatto basato su nanotubi di carbonio che rilevano il piombo nell’acqua. Nel 2017, Gitanjali è stata insignita del titolo di Miglior giovane scienziato americano.

Ancora, Zuriel Oduwole, 16enne americana già voce e simbolo di tantissime ragazze africane. Zuriel ha incontrato e intervistato one-to-one ben 28 Presidenti e Primi Ministri su questioni politiche globali ed è diventata la persona più giovane ad avere un proprio profilo su Forbes. Oppure come Ayrton Cable, fondatore di WAFA Youth, che a soli 16 anni è uno dei più giovani imprenditori impegnati nel sociale e nella ricerca di un cibo più etico, già con diversi premi e riconoscimenti ricevuti nel mondo e che già partecipò, nel 2016 a 13 anni, a Seeds&Chips, ispirando Marco Gualtieri nell’attenzione al ruolo della generazione Zeta.

Tutti loro e molti altri saranno presenti a Milano dal 6 al 9 maggio e Seeds&Chips chiama quindi a raccolta tutti i teen & innovator motivati a sposare la causa del futuro del Pianeta e dell’umanità. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al 10 aprile inviando la candidatura sul sito https://seedsandchips.com/#call-teenovator.