5,2 milioni di euro dal Viminale per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio di Cori e Giulianello

Gli interventi finanziati: 1.100.000,00 euro per la scuola elementare “Don Silvestro Radicchi”; 1.200.000,00 euro per via del Soccorso; 2.900.000,00 euro per Le Sipportica.

Il Comune di Cori ha ottenuto in questi giorni di 5,2 milioni euro dal Ministero dell’Interno per mettere in sicurezza gli edifici pubblici e il territorio. I lavori dovranno essere appaltati entro otto mesi e non necessitano di co-finanziamento comunale. Le proposte finanziate dal Viminale sono state redatte dall’Ufficio Tecnico dell’ente lepino su indirizzo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e riguardano tre siti in particolare.

1.100.000,00 euro sono per la manutenzione straordinaria della scuola elementare di Giulianello “Don Silvestro Radicchi”. Da progetto si provvederà al miglioramento delle strutture del plesso scolastico, all’adeguamento dell’impianto elettrico, al rifacimento di quello idrico, alla sostituzione degli infissi, all’efficientamento energetico e da ultimo all’abbattimento delle barriere architettoniche.

1.200.000,00 euro sono invece destinati a via Madonna del Soccorso, a Cori monte, dove verranno costruiti adeguati sistemi di raccolta e regimentazione delle acque piovane, che consentiranno tra l’altro di arginare i fenomeni franosi dovuti a maltempo, e un marciapiede di collegamento pedonale tra il centro abitato e il Santuario della Madonna del Soccorso, frequentata meta di pellegrinaggio.

2.900.000,00 euro verranno infine investiti nella località storica e monumentale Le Sipportica, a Cori valle (foto di Pasquale Cupiccia). In questa zona è prevista un’opera complessiva di consolidamento strutturale dell’antico via del Porticato e del palazzo baronale, che poggiano sulle mura di cinta arcaiche, e di protezione dal rischio di dissesto idrogeologico del vicino Fosso della Catena, a ridosso del ponte romano.

Soddisfatti il Sindaco Mauro De Lillis e l’Ass.re si LL.PP. Ennio Afilani – “Vengono finanziati interventi importanti, fra tutti quello di messa in sicurezza delle Sipportica ci rende particolarmente orgogliosi del nostro operato. Il porticato medievale, che si trova oggi in una situazione di assoluta criticità, è uno di quei luoghi simbolo della identità della nostra Città. Recuperarlo in tutta la sua bellezza darebbe un forte senso al nostro agire politico e amministrativo.”

