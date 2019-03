Susinno: ZTL poco più del 19% paga ma il provvedimento è necessario per ridurre lo smog

Susinno: “accettata dai cittadini solo il 3% ha fatto ricorso per non aver rinnovato il Pass, ma solo il 20% paga regolarmente.

Su un totale di 157.724 contravvenzioni elevate per circolazione in Ztl senza pass o autorizzazione e circolazione di veicoli inquinanti non ammessi, solo in 34.699 hanno regolarmente pagato“. Adesso occorre intervenire per estendere la fascia oraria

E un l’impianto che regge e pochissimi si sono rivolti al Giudice di Pace o al Prefetto per impugnare la sanzione. In tanti però non hanno approfittato della riduzione del 30%, pagando entro i 5 giorni, per mettersi in regola lasciando cadere nel vuoto le multe e solo il 20% nel 2018 ha pagato regolarmente la sanzione. Lo dice Marcello Susinno Consigliere Comunale di Sinistra Comune.

Anche se purtroppo ancora troppe auto riescono a sfuggire all’occhio elettronico delle appena 5 telecamere piazzate nei varchi A Milano Roma e Bologna se ne contano oltre 40 a città.

Nell’area della ZTL si assiste – continua Susinno – da un lato ad una Via Maqueda aperta al traffico con vetrine chiuse e senza arredi, dove praticamente comincia la paura, mentre dall’altro lato abbiamo la più nota Via Maqueda pedonale con le saracinesche che si alzano per ospitare bar e bistrot. Da questa ultima parte però nell’ultimo periodo diversi residenti hanno alzato la voce proponendo nei weekendun’estensione della fascia oraria della ZTL fino alle a notte inoltrata nei per ridurre l’inquinamento acustico e fronteggiare i disagi della movida. Una proposta che è condivisa anche dalla Prima Circoscrizione e che il nuovo assessore alla Mobilità Giusto Catania dovrà valutare al più presto.

