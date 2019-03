TALKING: Elezioni Corigliano Rossano Gino Promenzio a tutto campo

Ufficializzata la seconda candidatura in vista delle amministrative di primavera. Tanti i temi al centro dell’attenzione: questa sera, ore 22.10, su ESPERIATV – canale 18 – dg

Corigliano Rossano, mercoledì 13 marzo 2019 Ai nastri di partenza la campagna elettorale in vista delle amministrative di primavera. Si voterà per la prima volta nella nuova città Corigliano Rossano: cresce l’attenzione sulle candidature. Ufficializzata nelle ultime ore quella di Gino Promenzio, tra i sostenitori del “SI” alla fusione. Burocrazia, legalità, criminalità, trasparenza, centrale Enel, gestione commissariale, procedimento di usucapione sul Palazzetto di Insiti, sono questi alcuni dei temi trattati nel corso della prossima puntata di TALKING in onda questa sera, mercoledì 13 marzo 2019, ORE 22.10, su ESPERIATV – canale 18 – digitale terrestre – in streaming per “extra regione” al seguente indirizzo: https://www.esperia.tv/streaming-esperiatv/ . Sul fronte politico esaminati altri aspetti interni al popolo del “SI”, ai contrari alla fusione, e ai rapporti politicamente trasversali in materia di alleanze.

Nella seconda parte speciale sullo spettacolo di Beppe Grillo “Insomnia – Ora dormo!”, prima tappa del tour calabrese del comico genovese al cinema teatro Metropol di Corigliano Rossano. Più di un migliaio le presenze in sala, platea e galleria stracolme, costante interazione con il pubblico. Non sono mancate le battute su TAV, legittima difesa, sistema carcerario, precaria condizione infrastrutturale calabrese, in particolare le ferrovie joniche. Interviste ad alcuni spettatori dopo lo show.

Altro speciale sulla prima edizione del Premio di Poesia Muclem: Il Clementine. Continua la collaborazione tra l’azienda Medi Mais e l’associazione Aglaia dopo l’apertura a Corigliano Rossano del Museo dedicato al clementine.

