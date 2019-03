Scuola: Giammanco Scritto nuovo testo su videosorveglianza con obbligo

Da relatrice del disegno di legge sull’introduzione della videosorveglianza in asili nido, scuole materne e strutture per anziani e disabili ho deciso di riscrivere un nuovo testo e su questo lavorare in Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Il provvedimento approvato alla Camera, infatti, era inefficace e anacronistico, per questo è stato necessario rielaborarlo. Non prevedeva alcuna obbligatorietà e stanziava risorse troppo esigue, in pratica avremmo approvato un provvedimento inutile così Gabriella Giammanco, Vice Presidente di Forza Italia al Senato. I reiterati casi di maltrattamento a danno di bambini affidati a strutture, nelle quali avrebbero dovuto trovare protezione anziché violenza, configurano ormai un’emergenza sociale alla quale è necessario dare risposte immediate ed efficaci. Per questo ho redatto un testo nuovo che, riprendendo lo spirito originario della mia proposta di legge, introduce l’obbligo della videosorveglianza, porta da15 a 126 milioni il fondo statale predisposto a tale scopo e prevede una serie di novità, anche per quanto riguarda i requisiti richiesti alle case-famiglia per anziani e disabili e i controlli da svolgere in questi luoghi. Inoltre, per punire severamente chi maltratta bambini, anziani e disabili nelle strutture in questione il testo prevede una nuova fattispecie di reato, che inasprisce le pene a carico di chi usa violenza su soggetti così deboli e indifesi e comporta l’interdizione fino a 15 anni dalla professione degli operatori condannati in via definitiva per tali reati conclude Giammanco.

Com. Stam.