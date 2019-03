Bando In Gioco, boom di candidature alla formazione per mediatori culturali

87 è il numero totale di candidature avanzate nelle scorse settimane per partecipare alla formazione per mediatori culturali e orientatori peer-to-peer di origine straniera organizzata dal progetto In Gioco.

In Gioco è un’iniziativa sostenuta da Fondazione con il Sud, volta ad accrescere l’occupabilità dei membri della comunità migrante di Palermo. La prima attività lanciata da In Gioco è una formazione dedicata alle persone di origine straniera che soggiornano regolarmente in Italia, che fornirà ai partecipanti conoscenze e strumenti per diventare mediatori culturali e orientatori al lavoro di altri migranti attualmente a Palermo.

Oltre a fornire ai partecipanti conoscenze e competenze legate a orientamento, diritti e mercato del lavoro, al termine del percorso di formazione, In Gioco offrirà a 4 partecipanti un contratto da orientatori peer-to-peer: questi lavoreranno presso postazioni itineranti, da cui potranno fornire informazioni ad altri migranti per facilitare il loro inserimento lavorativo.

“In Gioco è un progetto dalla forte valenza politica” afferma Loriana Cavaleri di SEND, organizzazione che si occupa da anni di orientamento al lavoro e che coordina il progetto.

“Dopo il giro di vite del decreto sicurezza e immigrazione, per i migranti giunti in Italia, alcuni dei quali da anni, trovare un lavoro è l’unica garanzia per scongiurare il rischio dell’irregolarità o, peggio, del rimpatrio: chi ha messo in pericolo la propria vita per attraversare il Mediterraneo o altre regioni del mondo ha il diritto di essere accolto e sostenuto nella costruzione di un nuovo e più sicuro percorso di vita.

Lo conferma il successo del bando lanciato dal nostro progetto: 87 candidature per una formazione da 20 posti”.

