Palermo: Polizia Municipale.- Info viabilità sabato 9 e domenica 10 marzo.

La Polizia Municipale informa che per sabato 9 e domenica 10 marzo sono previsti degli eventi che apporteranno delle modifiche alla viabilità cittadina.

Sabato, nell’ambito della manifestazione “Carnevale Sociale” un corteo si muoverà per le strade del quartiere S. Filippo Neri (Zen), mentre domenica in via Libertà si svolgerà la manifestazione podistica “3° Trofeo Città Metropolitana di Palermo”, a Bonagia la Cerimonia di intitolazione di viale Placido Rizzotto ed in via Giuseppe Pagano la“Commemorazione dell’anniversario delle vittime di via Pagano” nella villetta intestata al caposquadra dei Vigili del fuoco Giuseppe Siciliano. In particolare:Sabato 9 marzoore 15.- Concentramento in piazza Gino Zappa lungo via Gino Zappa, via Luigi Einaudi, via Patti, via San Nicola, via Agesia da Siracusa, via Primo Carnera, via Costante Girardengo, via Nicolò Carosio, via Pensabene, via Learco Guerra, via Fausto Coppi, via Primo Carnera e Campetto Andrea Parisi per la festa finale.-Domenica 10 marzo“3° Trofeo Città Metropolitana di Palermo” O.D. 274/19Dalle ore 06,00 alle ore 13,30, e comunque sino al termine della manifestazione:Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati e chiusura al transito veicolare, nelle sotto elencate vie e piazze:VIA LIBERTA’ Carreggiata centrale – nel tratto compreso tra le piazze Mordini/Crispi (incluse) e piazze Castelnuovo/R.Settimo (escluse); VIA LIBERTA’ nel tratto compreso tra le piazze Mordini/Crispi (incluse) e la via Notarbartolo (esclusa);PIAZZA MORDINI intera Piazza ad esclusione dei prolungamenti delle vie Marchese Ugo/G. La Farina e G. La Farina/Libertà;PIAZZA F.SCO CRISPI intera Piazza ad esclusione dei prolungamenti delle vie Libertà/A. Borrelli e Delle Croci/Simone Corleo;durante la chiusura delle vie e piazze sopra descritte, saranno attivati anche i seguenti provvedimenti necessari a garantire la circolazione veicolare, dalle ore 06,00 alle ore 13,30, e comunque sino al termine della manifestazione, nelle seguenti vie e piazze:VIA LIBERTA’ tratto compreso tra piazze R. Settimo/Castelnuovo e Mordini/Crispi: nelle carreggiate laterali, divieto di sosta conmrimozione coatta, ambo i lati;VIA G. LA FARINA all’intersezione con via Libertà: direzione obbligatoria a destra, lungo la carreggiata laterale di via Libertà lato monte o a sinistra in direzione via Marchese Ugo.PIAZZA F. CRISPI I veicoli provenienti da via delle Croci potranno immettersi in via Simone Corleo o in via Alfonso Borrelli.Cerimonia di intitolazione di Viale P. Rizzotto.- O.D. 273/19 dalle ore 7 alle ore 13 e comunque sino a cessate esigenze:viale Placido Rizzotto tratto compreso tra le Vie dell’Ermellino e Via del Levriere per mt.50 sulle stesse e su entrambi i lati: Divieto di sosta con rimozione coattaCommemmorazione delle vittime di via Pagano O.D. 276/17Dalle ore 7,30 alle ore 11Via GIUSEPPE PAGANO Tratto compreso tra m. 20 prima della via Giuseppe Arcoleo e la stessa, sul lato destro (adiacenze villetta): Divieto di sosta con rimozione coatta.Via GIUSEPPE ARCOLEO Tratto compreso tra via Giuseppe Pagano e m. 20 da essa, sul lato destro (adiacenze villetta): Divieto di sosta con rimozione coatta.-

Com. Stam.