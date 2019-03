La fiera ‘Levante PROF’ chiama a Bari il meglio dell’agroalimentare made in Italy. Fiasconaro partecipa con i suoi ‘dolcissimi’ prodotti da forno

Dal 10 al 13 marzo negli spazi della Fiera del Levante di Bari si tiene la sesta edizione di Levante PROF, la più importante fiera del Mezzogiorno per la valorizzazione del vero ‘Made in Italy’ agroalimentare.

Tanti i settori in cui la rassegna fieristica si dipana: panificazione, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, hotellerie … e – ovviamente – pasticceria.

E quando si parla di ‘pasticceria’ e di ‘Made in Italy’ (in un contesto tra l’altro così importante) l’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro, di certo non può mancare.

Ecco dunque il suo Stand (il numero 275) che spicca nel nuovo Padiglione della Fiera del Levante.

Le Pasqua è ormai alle porta e dunque fra le tante leccornie che la brigata Fiasconaro ha portato con sé da Castelbuono (PA), per proporle in degustazione a tutti i visitatori della Fiera, un posto d’onore spetta ai prodotti da forno e soprattutto alle profumate e soffici colombe, magnifiche icone nel mondo della nostra tradizione dolciaria.

Una su tutte? La colomba Oro di Manna, una vera e propria ‘specialità della casa’ rivestita di glassa bianca e ricoperta da una colata di mannetti. Uno su tutto l’ingrediente che la caratterizza: la manna, ovvero quello straordinario dolcificante naturale che si ottiene dalla resina di una particolare specie di frassino e che permette una riduzione dell’utilizzo di zucchero raffinato.

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda

