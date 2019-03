Violenza sulle donne, la lettera di “Luce” alla città di Aragona e alle vittime di pedofilia

L’Assessore alle Pari Opportunità Stefania Di Giacomo Pepe, in occasione dell ’8 marzo, desidera far pubblicare una lettera, consegnatale da LUCE, quella bambina di 11 anni, oggi 15enne, che vuole parlare alla sua città e a tutte le vittime di violenza e pedofilia, per aiutarle ad abbattere quel muro di omertà e pregiudizio e uscire dal buio del dolore, della sofferenza, per poter rinascere a vita nuova

In quanto, dichiara l’Assessore, l’8 marzo … non è una festa, bensì una giornata che commemora una e tutte le tragedie che hanno colpito e che continuano a colpire le donne. Quelle stesse donne che chiedono il rispetto più dei fiori, il ricordo più dell’indifferenza, l’amore più dell’egoismo, il riconoscimento più del divertimento.

Non per un giorno a loro dedicato, ma per tutto l’anno, per tutta la vita, non una giornata ma che sia sempre l’8 marzo.

Ecco perché ho voluto chiamarla così, continua l’Assessore Di Giacomo Pepe … perché nonostante l’orrore conosciuto è riuscita a farsi forza e riprendere in mano la sua vita, in quanto riprendendo una frase nota “Tutti camminano nel buio! Sta a noi accendere la luce, il lume della certezza, la luce del nostro futuro. Provate ad immaginare la vostra luce, anche se tutto è buio. Provate e di colpo vi abbaglierete. Una nuova alba è in voi. Non vi stancate mai di cercare la luce, altrimenti vivrete nel buio”.

Inoltre l’8 marzo alle ore 16.00 presso la sala consiliare del comune di Aragona, verrà presentata alla cittadinanza l’Associazione “LA ROSA BIANCA”, un’organizzazione di volontariato a sostegno di tutte le vittime di violenza, e l’inaugurazione della PANCHINA ROSSA prevista per giorno 9 marzo in piazza Aldo Moro, teatro peraltro della ferocia violenza perpetrata ai danni di LUCE.

Lettera di LUCE

A te, Aragona, teatro delle mie grida ignorate e inascoltate.

Sono vittima del mio stesso urlo straziante, dannata e condannata al loro perverso gioco carnale.

Io l’ho visto il mio corpo nudo e fragile, coperto solo dalla paura della morte;

Io l’ho visto il loro corpo, nudo e troppo potente per la bambina che ero, posseduto dalla morte che tanto timore mi incuteva.

Bestie e pedofili quali erano, hanno stroncato la mia infanzia, stracciato il velo della mia innocenza e la mia purezza.

Io l’ho sentito quel peso riempirmi lo stomaco ed il cuore, ho sentito la sopravvivenza prendere possesso delle mie ceneri: io ero testimone del mio stupro, costretta a subire senza via di scampo

Mi rivolgo a chi è stato zitto ed ha inneggiato l’omertà, a chi non mi ha aiutata, a chi non mi ha creduta, a chi mi ha abbandonata, a te che sei il complice del carnefice; tu hai stuprato quel che rimaneva vivo in me e la mia colpa è stato permettertelo.

Di me era rimasto lo scheletro del tuo armadio, il mostro sotto il tuo letto, il diavolo del tuo inferno, e la mia anima macchiata di oscurità. Il mio stupro non si è fermato quando loro hanno smesso di violentare ogni mio senso, di toccare la mia più profonda intimità, di costringere a conoscere il loro malato desiderio; il mio stupro ha proseguito quando a scuola i professori ed i compagni mi hanno giudicata, quando i miei stupratori erano lì a prendersi gioco di me, quando i ricordi erano ancora troppo vivi.

Ed io ho avuto tante possibilità, denunciare o restare ferma su una panchina del tempo.

Io però sono forte, sono la luce della verità e la gloria della forza, io sono potente, io ho smesso allo stupro di essere la mia vita, ne fa parte però, il suo sofferente ricordo.

Ora smetto di parlare a quel “tu” complice della cattiveria, quel tu che provoca ribrezzo.

Ora mi rivolgo a te che soffri, a te che hai subito un qualsiasi abuso: parla, non permettere che ti manipolino, la tua vita aspetta te per essere vissuta.

Io mi auguro che Aragona possa aprire gli occhi e smetterla di essere tanto superficiale e indifferente, mi auguro che le vittime possano riprendersi la vita in mano, poiché ciò che meritiamo va al di là della non vita, mi auguro che questa comunità possa migliorare, prima che sia ancor più tardi.

Loro hanno stuprato ogni mio senso ed io, per il rispetto di me stessa, ho cominciato ad amarmi infinite volte più di prima.

Che Dio vi perdoni pure.

Com. Stam.