Torna a riunirsi il consiglio comunale di Civita Tre punti all’odg tra cui il conferimento della cittadinanza benemerita al dottor Franco Marchianò

Il sindaco Tocci: “ Franco Marchianò è un uomo, un medico che ha fatto e che continuerà a fare tanto per i suoi concittadini e per il suo paese”.

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Civita. Il presidente del consiglio, Anna Rugiano, ha convocato per sabato prossimo, 9 marzo, alle 18, in sessione straordinaria, l’assise comunale che si terrà, come di consueto, nell’aula consiliare.

Tre i punti posti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente;

Comunicazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, relativo al contributo di 40 mila euro assegnato al Comune di Civita per lavori di messa in sicurezza del Territorio;

Conferimento cittadinanza benemerita al dott. Franco

Marchianò.

Un’assise comunale, quella di sabato prossimo, che sarà caratterizzata, tra le altre cose, dal conferimento della Cittadinanza Benemerita al dottor Franco Marchianò, che, per circa quarant’anni, è stato il medico di famiglia di gran parte della comunità civitese. “Nel conferire la cittadinanza benemerita al dottor Marchianò la comunità civitese – ha spiegato il sindaco, Alessandro Tocci – lo vuole ringraziare per la sua professionalità, per la sua umanità, per la sua grande disponibilità e sensibilità, doti con le quali nei suoi quarant’anni di professione ha seguito e curato la salute di noi civitesi. Il dottore Franco Marchianò si è sempre preso cura di ogni persona con amore e dedizione. Con questo riconoscimento – ha concluso il primo cittadino civitese, Alessandro Tocci – vogliamo esprimere i sentimenti di stima e di apprezzamento dell’intera comunità verso una persona, un medico, che ha fatto e che continuerà a fare tanto per i suoi concittadini e per il suo paese”.

