Mea Culpa di Fabrizio Corona “ dovrei pensare di più “

Mea Culpa di #fabriziocorona abbiamo assistito alla conferenza stampa sul caso Riccardo Fogli. Chiedo scusa a Riccardo Fogli ho visto il video di 3 minuti montato da Mediaset sul divano di casa mia , forse devo pensare di più , queste sono state le parole di Fabrizio , faccio il mio lavoro , non posso sapere come reagisce la gente, sono stato chiamato in causa ed ho risposto.

Non mi interessa se il capo progetto è saltato anzi rincara credo che #alessiamarcuzzi da timoniere del programma debba schierarsi. Alla domanda sugli opinionisti risponde della #deusanio non deve utilizzare il suo lavoro per i suoi comodi ossia deve dare un opinione sul caso no attaccarmi e volermi in galera solo perché gli ho detto che faceva lecchinaggio a me per 4 anni.

Ha parlato del suo attuale lavoro, un grosso progetto giornalistico al momento è consulente artistico nella società della madre con benefit mensili ( casa auto ecc..)

Forse sarà ospite prima puntata del nuovo programma della D’Urso ????

Francesca Proietti Cosimi

Com. Stam.