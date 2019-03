L’otto marzo occasione di riflessione e di proposte concrete

L’otto marzo rappresenta sempre un argomento su cui bisogna riflettere e soffermarsi. Una data che incarna una festa che qualcuno considera superata o addirittura anacronistica.

Eppure ancora oggi molte donne sono vittime di violenze, soprusi e ingiustizie. Scenari complessi a cui si aggiunge una crisi economica che riguarda sopratutto le periferie. Ed è in questo contesto che la donna spesso, complice l’assenza di lavoro e di adeguata preparazione, è più penalizzata rispetto agli uomini. Mamme spesso sole e che devono far crescere i figli in ambienti a forte disagio sociale. Per queste ragioni chiedo che l’otto marzo- la festa di tutte le donne- diventi un trampolino di lancio. Un punto di partenza non solo per iniziative di carattere culturale o promozionale di qualche azienda nei confronti di quello che (a torto) è stato considerato il sesso debole, ma che miri ad iniziative di carattere commerciale ed imprenditoriale. In qualità di presidente della IV municipalità il sottoscritto Erio Buceti ribadisce come in quartieri come Cibali, Trappeto Nord e San Giovanni Galermo si potrebbero incentivare maggiormente la possibilità di ottenere contributi e fondi per agevolare la nascita delle piccole imprese a prevalenza femminile, facilitare l’acquisto di attività preesistenti, realizzare progetti aziendali innovativi o l’acquisire servizi reali. Nelle municipalità di potrebbe prevedere la presenza di un pool di esperti che, passo dopo passo, metta un numero sempre crescente di donne nella condizioni di camminare da sole e prendere coscienza della loro individualità e responsabilità nei confronti di quella società che troppe volte non ascolta le loro esigenze.

Il presidente della IV municipalità Erio Buceti

Com. Stam.