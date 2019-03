Festa Internazionale della Donna. Sinistra Comune : “L’8 marzo tutti i giorni. In piazza per i diritti delle donne: siamo tutte/i femministe/i”

Palermo – Oggi abbiamo aderito allo sciopero internazionale e saremo in piazza per ricordare che nessuna conquista è mai acquisita per sempre, che tutte e tutti ogni giorno dobbiamo batterci per vedere rispettati i diritti delle donne.

La stampa ci consegna quotidianamente un bollettino di guerra: nel giro di pochi giorni due donne sono state uccise da uomini che dicevano di amarle; a Napoli una ragazza è stata stuprata in gruppo mentre prendeva i mezzi di trasporto pubblici; un padre ha violentato la figlia perchè lesbica e l’ha percossa insieme ai familiari, perchè la preferirebbe morta piuttosto che omosessuale. Emerge un quadro raccapricciante, in cui l’erosione dei diritti, delle opportunità, delle condizioni di vita delle donne – lo Swimez evidenzia che il tasso dell’occupazione femminile meridionale è il più basso d’Europa – va di pari passo con l’escalation di violenza, fisica e verbale contro le donne.E’ una autentica emergenza sociale, da Nord a Sud, di cui talvolta sono complici anche le istituzioni. Al linguaggio retrivo e violento di alcuni ministri e a proposte di legge oscurantiste come il ddl Pillon si aggiunge anche la preoccupante sentenza di Bologna: se un Tribunale dimezza la pena ad un assassino che ha ucciso la sua compagna per una pretesa ‘tempesta emotiva’, siamo di fronte all’ennesima manifestazione di una mentalità diffusa, che fa pensare ai tempi del delitto d’onore e che caratterizza ancora certa parte del Paese. Per questo motivo oggi saremo in piazza: è necessaria una mobilitazione generale, una presa di coscienza collettiva sulla necessità essere tutte e tutti femministe/i, donne e uomini, l’8 marzo e ogni altro giorno, per costruire orizzonti di autodeterminazione e libertà di ogni genere.

