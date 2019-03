Contro la Violenza di Genere, Siracusano (FI): “Siamo al punto di non ritorno. Ddl di Forza Italia che assicura pene certe per i colpevoli di femminicidio”

Roma: “Non è più tollerabile che la donna continui ad essere il bersaglio di uomini privi di dignità. Non è più tollerabile che il femminicidio viva in una condizione giuridica liminare, in cui non siano garantite pene certe per i colpevoli e maggiore tutela per le vittime.

Alessandra Musarra è l’ultima di un interminabile elenco. Chiediamo giustizia non più a parole, ma con fatti concreti. È per tale ragione che Forza Italia ha presentato un ddl contro la violenza di genere a firma della collega e magistrato Giusi Bartolozzi”. A riferirlo è la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, a seguito dell’efferato femminicidio di Messina.

“Siamo ad un punto di non ritorno. Colgo l’occasione nel giorno in cui la società celebra la donna, per rimarcare la necessità di un sistema preventivo contro la violenza di genere, che possa arginarla, a partire da quella domestica. Infine, la certezza della pena per chi si macchia di tale reato, il quale è lesivo di ogni diritto umano”.

