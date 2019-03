Dopo i tanti crolli c’e’ allarme e attenzione per la tenuta di ponti e viadotti nel paese

Le nuove tecnologie possono prolungare la vita dei vecchi e nuovi manufatti in calcestruzzo. Domani in Ance Sicilia seminario per ingegneri e tecnici

Palermo, 7 marzo 2019 – Dopo i tanti crolli degli ultimi anni e decine di vittime, è scattato l’allarme nel Paese e anche in Sicilia. Da parte dei governi nazionale e regionale, così come dell’Anas e del Cas, l’attenzione è massima per la verifica della tenuta di ponti, viadotti e infrastrutture in genere. Ma, in questo come in altri casi, la prevenzione costa meno degli interventi postumi e aiuta a salvare vite umane. Infatti, sono ora disponibili tecnologie più avanzate che consentono di prolungare la durata e la resistenza delle vecchie e nuove opere in calcestruzzo soggette alle aggressioni chimiche e all’azione del tempo.

Domani, 8 marzo, alle ore 9,30, presso la sede dell’Ance Sicilia, in via Alessandro Volta, 44, a Palermo, queste tecnologie saranno illustrate a ingegneri e tecnici in un seminario organizzato da Servizi a rete con l’Amap, il patrocinio di Ance Sicilia e la partecipazione di Supershield e Komed.

Interverranno Santo Cutrone, presidente dell’Ance Sicilia; Giuseppe Ragonese, D.g. dell’Amap; Maurizio Nicolella, docente di Produzione edilizia all’Università Federico II di Napoli; Angelo Siragusa, responsabile servizio Ambiente dell’Amap; Antonio Bossio, PhD Cultore di Tecnica delle costruzioni e di Corrosione e protezione dei materiali all’Università Federico II di Napoli; Giuseppe Alaimo, professore associato di Produzione edilizia all’Università di Palermo; Andrea Basile, direttore tecnico del laboratorio Tecnolab di Napoli; Guido Cometto, A.d. di Supershield Italia; Giuseppe Di Marzo, dello studio tecnico associato D&L partners; Silvia Paliaga, direttore di cantiere Sikelia costruzioni; Lorenzo Ferrandini, direttore tecnico Pavia Acque; Marco Privolizzi, tesista presso il depuratore di Acqua dei Corsari a Palermo; Calogero Lombardo, direttore tecnico FCC Aqualia, e Walter Callari, direttore lavori; Bruno Di Bella, direttore operativo Siam. Modera Liliana Pedercini di Servizi a rete.

