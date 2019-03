Civita 8 Marzo convegno sulla Salute delle Donne

Un convegno nell’interesse della salute delle Donne. “Riconoscere per Proteggere” Promosso, in occasione della Giornata della Donna, dall’associazione“Con il Cuore per il Cuore” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Civita

Anche quest’anno, come ogni anno, in occasione della Giornata della Donna, l’associazione “Con il Cuore per il Cuore”, presieduta dalla dottoressa Filomena Stamati, organizza, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Civita, guidata dal sindaco Alessandro Tocci, un incontro – dibattito nell’interesse della salute delle Donne, “non perchè la donna abbia bisogno di essere festeggiata: le donne, a prescindere dalle quote rosa, – sostiene la dottoressa Stamati – sanno come farsi rispettare e stimare ogni giorno dell’anno”. L’associazione “Con il Cuore per il Cuore”, spiega la presidente Filomena Stamati, “è nata a Civita circa quattro anni fa da un idea di amici, alcuni dei quali medici,al fine di garantire e promuovere la salute dei cittadini. Non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio-sanitaria,assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione. Uno dei primi, obiettivi dell’associazione è stato il posizionamento sul territorio cittadino di defribillatori, previa formazione mediante corsi riconosciuti di BLSD di personale laico. Le iniziative promosse – sottolinea Filomena Stamati – sono state sempre sviluppate con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale capitanata dal sindaco Alessandro Tocci e, in particolare, l’Amministrazione Comunale si è fatta carico dell’acquisto di uno dei defibrillatori posizionati. Il convegno di venerdì intende essere – conclude Filomena Stamati – un momento di incontro e di confronto”. Il tema dell’iniziativa in programma alle ore 16,30 presso il Castello “Rocca di Kruja” è “Riconoscere per Proteggere”. Un tema che intende “stimolare alla riflessione e, soprattutto, al riconoscimento di segni che possono anticipare una sorta di aggressione della salute delle donne”. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci, e della presidente dell’associazione “Con il Cuore per il Cuore”, Filomena Stamati, si parlerà delle malattie autoimmunitarie, statisticamente più frequenti negli individui di sesso femminile, che sono processi patologici e che si sviluppano proprio per una sorta di autoaggressione che l’organismo sviluppa nei confronti di alcuni suoi componenti. Relazioneranno Roberta Pellegrini, dirigente medico Reumatologo presso l’azienda ospedaliera “Annunziata” di Cosenza, che tratterà “La malattia di genere in Reumatologia”, seguirà la relazione di Annalinda Indrieri, dirigente medico Endocrinologo territoriale Asp di Cosenza, su: “Autoimmunità correlata all’endocrinologia”. La serata si concluderà con la presentazione del progetto “La Violenza non è normale”, ideato e curato dalla dottoressa Teresa Bruno,con la collaborazione della dottoressa Flavia D’Agostino, segretaria dell’associazione “Con il Cuore per Il Cuore”. Il Progetto “La Violenza non è normale” vede coinvolte le ultime classi degli Istituti Superiori di Castrovillari che sono stati invitati a “Dire no, con un video, alla violenza sulle Donne”. La presentazione del progetto sarà introdotta dalla dottoressa Francesca Nicoletti e prevede la proiezione dei video elaborati dai ragazzi. I lavori dell’intera serata saranno modererai e coordinati dal dottor Franco, Marchiano, dalla dottoressa Teresa Bruno e dall’avvocato Andrea Ponzo.

