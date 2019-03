Anche i dolci da forno siciliani Fiasconaro al Bellavista Expo di Varsavia

Bellavita Expo è la più grande manifestazione B2B dedicata alla promozione nel mondo del meglio dell’enogastronomia Made-in-Italy attraverso dieci fiere professionali organizzate in altrettante importanti città.

Dal 7 al 9 marzo Bellavita Expo è in Polonia, a Varsavia, dove è partner del WorldFood Poland, evento leader nel Paese che registra la presenza di oltre 6.000 buyers e operatori del settore agroalimentare provenienti da tutta l’Europa Centro-Orientale.

Anche l’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro – icona nel mondo della tradizione pasticcera italiana – è fra i protagonisti di questa due-giorni dall’alto tasso gourmand e (per la prima volta) è presente a Varsavia con uno stand tutto suo: Stand B71 area italiana Expo XXI – Warsaw (Pradzynskiego 12/14, 01-222 Varsavia)

“Abbiamo radici forti e spesse che ci legano alla terra siciliana. Ma la nostra vocazione, i nostri mercati e i nostri scenari sono sempre più internazionali. E oggi sbarchiamo a Varsavia dove non eravamo mai stati presenti, fisicamente, a una manifestazione. Bene così, il nostro viaggio sulle vie del gusto si arricchisce di una nuova tappa.” afferma il pluripremiato maestro pasticcere Nicola Fiasconaro.

Un carico di dolci dai profumi e dai sapori tipicamente siciliani. I torroni, le cubaite, i famosi panettoni della casa… e, soprattutto, tante colombe pasquali appena sfornate. Con Fiasconaro arriva a Varsavia il lato più dolce della Sicilia.

Due esempi? Beh, innanzitutto, la colomba Oro di Manna, una vera e propria ‘specialità’ rivestita di glassa bianca e ricoperta da una colata di mannetti. Uno su tutto l’ingrediente che la caratterizza: la manna, ovvero quello straordinario dolcificante naturale che si ottiene dalla resina di una particolare specie di frassino e che permette una riduzione dell’utilizzo di zucchero raffinato.

E – come non citarla – la colomba Nero Sublime, caratterizzata da una ‘doppia copertura’ di confettura extra e cioccolato fondente. Il soffice impasto è impreziosito da un’abbondante spolverata di scaglie di cioccolato di Sicilia e da una irresistibile farcitura di fragoline. Un vero e proprio trionfo di sapori che si sposano armoniosamente evocando al palato gli inconfondibili retrogusti dell’Isola.

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.

Com. Stam.