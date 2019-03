Palermo al centro del dibattito mediterraneo

Il Presidente del Comitato Promotore l’Antropoetologo Giovanni Grotta rende pubblico che Il progetto O.M.L.P. (Organizzazione Mediterranea Laboratori di Pace) approvato con un ordine del giorno dall’Assemblea Regionale Siciliana, su proposta dell’On. Antonello Cracolici, si svilupperà secondo due distinte articolazioni.

La prima promossa dal Presidente Rosario Arcoleo della VII Commissione Consiliare del Comune di Palermo, in occasione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, che prevede il collegamento in videoconferenza tra i Consigli Metropolitani dell’Area Mediterranea, per la messa a punto di un modello di concertazione, proposto dallo stesso Grotta nella qualità di Presidente del Comitato. Ovvio a questo punto il coinvolgimento del neonominato Assessore alle Culture e Partecipazione Adham Darawsha, già Presidente dal 2013 della Consulta Comunale delle Culture.

La seconda, in collaborazione con il Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo di Palermo, diretto dal Prof. Paolo Inglese, che prevede l’istituzione di un laboratorio museale sulla Cooperazione Mediterranea, partendo dalla valorizzazione dell’opera pioneristica svolta da Giovanni e Lucia Pravatà, con la pianificazione di sezioni diverse, anche con il contributo del Prof. Vincenzo Provenzano, coordinatore del corso di laurea S.E.C.I.M. (Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale e Migrazioni). Tale iniziativa potrà confrontarsi con quelle già messe in campo dalla Fondazione Federico II, sotto la direzione della Dott.ssa Patrizia Monterosso, con la quale si è avviata una preliminare interlocuzione, e che ha avuto il merito di ampliare gli spazi di fruizione dell’ARS, come il Giardino Reale, a cui quindi, in linea di continuità con il sincretismo culturale della dinastia Normanna, ben si adatterebbe l’inaugurazione di una prospettiva espositiva permanente, che trasformerebbe Palazzo dei Normanni in simbolo per eccellenza della Cooperazione Mediterranea.

