Popolo Sovrano, De Pasquale (Sippe): “stanchi dell’ennesimo massacro mediatico ai danni della Polizia Penitenziaria”

Assistiamo ancora all’ennesimo massacro mediatico nei confronti della Polizia Penitenziaria, posto in essere da una trasmissione televisiva che aumenta il proprio share ponendo ombre di legalità sull’Istituzione Carcere, con il rischio di pregiudicare seriamente l’ordine e la sicurezza interna, compromessa da forme di protesta come accaduto nella Casa Circondariale di Piacenza all’indomani del servizio mandato in onda da Le Iene”.

A dichiararlo è Alessandro De Pasquale, Presidente Nazionale del Sindacato Polizia Penitenziaria (Sippe). “In uno Stato di diritto come il nostro, i processi non si fanno in TV ma nelle aule di Giustizia ed è quindi inaccettabile che, in mancanza di esiti giudiziari che confermino le dichiarazioni emerse durante il servizio, si possa ledere l’immagine e la professionalità delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria. I miei colleghi – afferma De Pasquale – con enormi sacrifici garantiscono quotidianamente, giorno e notte, l’ordine e la sicurezza all’interno e all’esterno delle carceri e lo fanno in ambienti fatiscenti, con pochi strumenti e poche risorse umane.Il Sippe non condivide quanto affermato da un sindacalista il 28 febbraio scorso al programma “Popolo Sovrano” in onda “Rai 2”. Ho visitato il carcere di Viterbo – continua De Pasquale – ed ho constatato personalmente la presenza di agenti competenti che garantiscono sicurezza nel rispetto delle regole.L’Amministrazione Penitenziaria – conclude De Pasquale – non può assistere inerte a dichiarazioni che potrebbero apparire infamanti e denigratorie e che potrebbero massacrare la dignità professionale degli agenti. Le carceri non sono lager e gli agenti non sono i cattivi. Agli agenti della Casa Circondariale di Viterbo il SIPPE affiliato al Si.N.A.P.Pe dichiara la propria vicinanza e rinnova sentimenti di stima per il lavoro svolto

