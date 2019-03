Sabrina Figuccia(Udc): al palazzo si fa festa, mentre la città soffre

Plausi e scambi di complimenti fra i corridoi e le stanze del Palazzo, che sempre più si allontana dalla realtà.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue:” un rimpasto che vede cambiare volto e casacche, ma non la sostanza. Ad eccezione di pochi qualificati casi, il Sindaco ripete gli stessi errori del passato. Uno fra tutti Giusto Catania, che aveva già fatto abbastanza danni nel suo precedente mandato e che non vediamo l’ora di vedere all’opera. Per non parlare poi della conferma dell’Assessore Giovanna Marano, che a giudicare dallo stato delle scuole in città non meritava di certo una riconferma. Ma a dire che le cose non vanno è la città, con il suo degrado, dal centro alle periferie. Dai rifiuti in ogni angolo, ai servizi pubblici totalmente assenti, passando poi per le attività commerciali costrette a chiudere battenti una dopo l’altra. Insomma non c’è che dire, se errare è umano, perseverare…vuol dire volere male ai palermitani. A questo punto non ci resta che augurarci che l'”era Orlando” lasci presto il posto ad una nuova stagione, prima che sia troppo tardi.”

