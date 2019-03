Sabrina Figuccia(Udc): nuova giunta per vecchie logiche

“Una nuova giunta per vecchie logiche. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue: “ad eccezione di pochi qualificati casi, il Sindaco ripete gli stessi errori del passato. Basti pensare a Giusto Catania, nuovo, si fa per dire, assessore alla mobilità e rapporti con Amat.

Considerato il lavoro svolto durante la precedente consiliatura, non oso immaginare quanti milioni farà perdere questa volta alla partecipata di via Roccazzo e quanti commercianti del centro storico saranno ancora costretti a chiudere battenti. Per non parlare poi della conferma dell’Assessore Giovanna Marano, capace di far chiudere una dietro l’altra scuole e sezioni comunali e non in grado di far fronte alle moltissime emergenze legate al modo della scuola. Asili privi di riscaldamenti, quanto non del tutto fatiscenti e scuole invase dai ratti e sul lavoro? Forse meglio lasciar perdere. Insomma non c’è che dire, se errare è umano, perseverare…vuol dire volere male ai palermitani.”