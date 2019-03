Sabrina Figuccia (Udc) e Daniele Galici (Ugl): Polizia Municipale. No a “condizioni di privilegio”. Chi sa denunci

“Snidare vecchie e consolidate condizioni di privilegio che limitano pesantemente la funzionalità del Corpo”

Queste le parole pronunciate da Gabriele Marchese, Comandante della Polizia municipale, che pesano come un macigno su questa amministrazione e suonano come una vera e propria denuncia su cui ritengo indispensabile fare chiarezza.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc, che prosegue:”al Corpo della Polizia Municipale di Palermo sono demandati per istituzione, delicatissime funzioni di controllo in moltissimi settori. Per questo se il Comandante, ha anche solo un dubbio sulla compromissione della funzionalità del Corpo di Polizia Municipale, e’ importante che informi il Consiglio Comunale e tutti gli organi preposti alla tutela del diritto alla salute e alla sicurezza della popolazione. Tutte le disfunzionalità causate da queste “vecchie e consolidate posizioni di privilegio”, devono essere prima denunciate e poi combattute ed eliminate nell’interesse della collettività. Chiederò una convocazione del Comandante in consiglio comunale per conoscere dettagliatamente i fatti da lui denunciati e quali atti ha posto in essere per contrastarli in questi mesi. Condivido le sue preoccupazioni anche in virtù dei possibili danni arrecati alla cittadinanza e alla sicurezza pubblica, stradale (non ultime le dichiarazioni sulle concessioni ai locali della movida palermitana) e sanitaria, nonché al rispetto delle leggi in materia di edilizia e urbanistica e all’ottemperanza di tutte le norme e regolamenti che devono essere rispettate al fine di garantire i cittadini e la civile convivenza. Occorre fare in modo-aggiunge Daniele Galici, rappresentante sindacale Ugl-che le gravi accuse del comandante si palesino a tutti i cittadini palermitani. Come organizzazione sindacale saremo al suo fianco a garanzia della popolazione e dello stesso Corpo di Polizia Municipale e dei suoi operatori che subiscono in primis le riscontrate posizioni di privilegio, diventandone vittime sia come lavoratori, sia come cittadini e appartenenti alla nostra comunità.”

Com. Stam.