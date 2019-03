Unieuro avvia l’integrazione dei negozi Pistone e punta a 20 negozi diretti in Sicilia

Parte un nuovo ciclo di sviluppo, nel rispetto dei valori e delle specificità locali e a salvaguardia dell’occupazione A Carini la piattaforma logistica al servizio dei clienti siciliani e calabresi In arrivo una grande campagna di comunicazione a supporto del rebranding e due tappe del tour #cuoriconnessi per combattere il cyberbullismo

Palermo, 1° marzo 2019 – Unieuro, il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha avviato ufficialmente l’integrazione dei 12 negozi siciliani appartenuti a Pistone S.p.A. e siti a Palermo (nei centri commerciali Città Mercato, Guadagna, La Torre e Ai Leoni), Carini, Alcamo, Catania (nei centri commerciali I Portali e La Rena), Agrigento, Trapani, Mazara del Vallo e Marsala.

Con il perfezionamento dell’operazione1 , il management di Unieuro ha incontrato i 277 nuovi dipendenti siciliani, illustrando loro un percorso di integrazione che avverrà nel rispetto di quei valori e di quelle specificità che hanno fatto di Pistone l’operatore d’eccellenza nel retail di elettronica di consumo in Sicilia.

“Siamo arrivati in Sicilia acquistando la rete di negozi migliore dell’intera regione ed è nostra intenzione preservare il patrimonio di competenze costruito negli anni dalla famiglia Pistone e dai suoi collaboratori. L’approccio omnicanale e gli investimenti in digitalizzazione e marketing posti in essere da Unieuro consentiranno un più rapido sviluppo delle attività siciliane e, di paripasso, dell’occupazione”, ha dichiarato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro.

I piani di sviluppo

L’acquisizione dei negozi Pistone porta a 13 i punti vendita diretti Unieuro in Sicilia e rappresenta un primo e strategico passo per arrivare a una copertura capillare dell’isola, anche considerando gli affiliati. L’obiettivo dell’insegna è arrivare ad almeno 20 punti vendita diretti nel medio-lungo termine, anche grazie al supporto di Giuseppe Pistone, che metterà a disposizione di Unieuro la propria capacità imprenditoriale e conoscenza del territorio per individuare nuove opportunità di sviluppo nell’isola.

Un primo passo in tale direzione potrebbe avvenire già in primavera, con l’apertura di un nuovo punto vendita nel centro di Gela, in una provincia – quella di Caltanissetta – non ancora presidiata direttamente. Il progetto è al momento in via di finalizzazione.

Per sostenere i piani di crescita e offrire il miglior servizio possibile, Unieuro potrà contare sull’hub logistico di Carini: 10.000 mq a supporto della piattaforma centrale di Piacenza, migliorando sensibilmente il servizio ai clienti siciliani e sviluppando sinergie di costo nel rifornimento dei punti vendita diretti e indiretti situati in Sicilia e in Calabria, nonché nelle consegne a domicilio ai clienti web.

In continuità con quanto avvenuto fino ad oggi, la movimentazione delle merci nella piattaforma di Carini continuerà ad essere appannaggio della Pistone S.p.A., garantendo così gli attuali livelli occupazionali e l’eccellenza del servizio offerto.

L’integrazione nella rete Unieuro

L’integrazione dei 12 negozi Pistone è partita immediatamente, supportata da oltre 60 esperti Unieuro che affiancheranno gli attuali dipendenti nelle attività inventariali, nell’implementazione dei nuovi sistemi informatici e soprattutto nella messa a fattor comune delle best practice di gruppo.

“E’ nostra intenzione conservare le specificità dei negozi acquisiti in termini di servizio al cliente, rafforzandole con le nostre politiche omnicanali. Siamo persuasi che la squadra che ci lascia in eredità Pistone sia di ottimo livello: un terreno fertile su cui investiremo in formazione e – compatibilmente con gli obiettivi di crescita –

ampliamento degli organici. Nel fare ciò, daremo la precedenza ai colleghi dei punti vendita di Messina e Siracusa, chiusi lo scorso anno, e ai dipendenti siciliani di Unieuro che operano sul territorio nazionale, desiderosi di tornare a vivere nella propria regione d’origine.” ha dichiarato Luigi Fusco, Chief Operations Officer.

I 12 negozi riapriranno al pubblico già domani, sebbene l’adozione dell’insegna Unieuro non sarà istantanea e concomitante in tutti i punti vendita.

Il rebranding verrà comunque completato nell’arco di poche settimane e celebrato con una campagna di comunicazione ad hoc, che interesserà i più importanti media locali con l’obiettivo di rimarcare la continuità e la centralità dell’elemento umano nella proposizione commerciale di Unieuro.

#cuoriconnessi in Sicilia

In occasione di questa importante acquisizione, Unieuro ha deciso di rimarcare la propria responsabilità d’impresa organizzando proprio in Sicilia le prossime due tappe del tour #cuoriconnessi, l’iniziativa itinerante in collaborazione con Polizia di Stato, che ha lo scopo di combattere il cyberbullismo, informando e sensibilizzando gli studenti sull’uso corretto della tecnologia.

Il tour, giunto alla sua terza edizione dopo aver incontrato oltre 30.000 ragazzi e studenti in tutta Italia, farà tappa a Palermo al Cinema “Rouge et Noir” il prossimo 29 marzo e a Catania al Teatro “Vitaliano Brancati” il giorno seguente, sabato 30 marzo.

“#cuoriconnessi è un progetto in cui crediamo già da tre anni e che rispecchia perfettamente il nostro cuore pulsante. La nostra missione è essere vicini alle persone che frequentano i nostri negozi in tutta Italia, da oggi anche in Sicilia. Per questo motivo, ogni tappa del tour è un incontro prezioso, soprattutto per i ragazzi, che vivono costantemente a contatto con i dispositivi che noi stessi proponiamo ma che possono divenire strumento di sopruso da parte dei cyberbulli. Quindi non potevamo ignorare un’esigenza di informazione, consapevolezza e prevenzione: è una responsabilità che ci assumiamo con passione e determinazione” ha dichiarato Marco Titi, Direttore Marketing di Unieuro.

Nel segno della vicinanza al territorio siciliano e alla comunità del Capoluogo, Unieuro è stata inoltre la prima azienda ad aderire al progetto di sostegno e rilancio del Palermo Calcio, sulle cui maglie campeggerà il logo che “Batte. Forte. Sempre.” per due partite di campionato, in concomitanza con la campagna di comunicazione a sostegno del rebranding dei negozi.

Unieuro S.p.A. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, Unieuro è oggi il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, grazie a una rete capillare di oltre 500 negozi su tutto il territorio nazionale tra diretti (circa 250) ed affiliati (circa 270), alla piattaforma digitale unieuro.it e all’e-tailer Monclick. L’azienda ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno staff di circa 5.000 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 28 febbraio 2018, hanno sfiorato quota 1,9 miliardi di euro.

