Palermo: Polizia Municipale – Info viabilità sabato 2 e domenica 3 marzo

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina nel weekend. Sabato si svolgeranno tre manifestazioni carnevalesche rispettivamente di mattina a Mondello, nel primo pomeriggio a Montepellegrino e al quartiere San Giovanni Apostolo (CEP).

Alle 15.30 verrà istituita, come di consueto, l’area pedonale nei pressi dello stadio Renzo Barbera in occasione dell’incontro di calcio Palermo-Lecce previsto per le ore 18.

Domenica la manifestazione “Educarnival” limiterà la circolazione in alcune vie del centro città.

In dettaglio:

Sabato 2 marzo 2019

Ore 10.00 (fino alle ore 11.30) – Mondello – Manifestazione Carnevalesca (O.D. 140/2019)

Partenza : via Lorenzo Iandolino ( angolo via Porta di Mare- esclusa) a seguire via Carbone intero tratto; arrivo viale Galatea ( in prossimità del civ. 43).

Chiusura al transito veicolare al passaggio seguendo il senso di marcia del corteo carnevalesco che sfilerà lungo i tratti di strada di cui sopra.

Ore 14.00 – Montepellegrino – Carnevale Sociale 2019

Percorso: via Cesare Airoldi n. 45, via Don Orione, via Ruggero Marturano, via Ammiraglio Denti di Piraino, via Ammiraglio Thaon di Revel, via Ammiraglio Gustavo Nicastro, largo Antonio Sellerio, via Martin Luther King, via Imperatore Federico, piazzetta Nelson Mandela, via Imperatore Federico, via Don Giovanni Minzoni, via Andrea Cirrincione, via Anwar Sadat, Fiera del Mediterraneo – Padiglione 3 (festa finale).

Ore 15.00 – San Giovanni Apostolo (CEP) – Carnevale Sociale 2019

Percorso: via Barisano da Trani, via Besio, via Berrettaro, via Gaetano Zumbo, via Pietro dell’Aquila, via Paladini, via Cammarano, via Besio, via Barisano da Trani (festa finale).

Ore 18.00 – Stadio R. Barbera – Incontro di calcio Palermo – Lecce

Il piano di viabilità prevede l’istituzione dell’area pedonale dalle ore 15,30 e fino a cessato bisogno, con il divieto di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da Piazza Leoni a Piazza Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà .

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese.

I veicoli provenienti da Pallavicino, per raggiungere il centro città, da via Duca degli Abbruzzi potranno svoltare a destra per via dei Quartieri in direzione S. Lorenzo, oppure proseguire sul viale del Fante per poi svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazza Papa Giovanni Paolo II .-

Domenica 3 marzo 2019

Ore 14.00 (fino alle ore 21.00 e fino al termine della manifestazione) – “Educarnival 2019” – (O.D. 175/2019)

Chiusura al transito veicolare: piazza del Parlamento (PARTENZA) – piazza della Vittoria – via Vittorio Emanuele (Cassaro Alto) – piazza Villena – via Maqueda – piazza Verdi – via Cavour – via Roma (contromano) – via Vittorio Emanuele – piazza Villena -via Maqueda – piazza Verdi (ARRIVO)

Nel dettaglio:

Via Cavour, tratto compreso tra Via P.pe di Scordia e Via Roma: chiusura al Traffico veicolare delle ore 14 alle ore 21 e comunque all’approssimarsi del corteo del 03 Marzo 2019; il traffico veicolare proveniente da Piazza XIII Vittime verrà deviato su via P.pe di Scordia ovvero per altri percorsi alternativi ;

Piazza Verdi, tratto compreso tra via P. Aragona e via R. Settimo: chiusura al traffico veicolare delle ore 14 alle ore 21 e comunque all’approssimarsi del corteo del 03 Marzo 2019; il traffico veicolare proveniente da Piazza XIII Vittime verrà deviato su via P.pe di Scordia ovvero per altri percorsi alternativi ;

Piazza Verdi, all’interno dell’area pedonale sarà consentita, in deroga ai provvedimenti che hanno individuato i suoi limiti, la sosta a n° 3 veicoli di soccorso del 118.

