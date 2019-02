Sicilia: Giammanco Stop prelievo forzoso a ex province, Governo si attivi

Il Governo deve attivarsi per dare delle risposte ai siciliani, lo scippo che lo Stato perpetra nei confronti della Sicilia non può ancora andare avanti.

Per questo mi auguro che la maggioranza contribuisca ad approvare prima possibile la proposta di legge di Forza Italia, a prima firma Germana in discussione in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati.

Ho presentato la stessa proposta al Senato a mia prima firma, con questa iniziativa chiediamo al Governo di cancellare il prelievo forzoso in atto sulle ex province siciliane per il triennio 2018-2020 così Gabriella Giammanco, Vice Presidente di Forza Italia al Senato e portavoce del partito in Sicilia. Gli enti di area vasta non hanno più la possibilità di gestire l’ordinaria amministrazione, è diventato impossibile erogare servizi fondamentali come quelli connessi al sociale, all’edilizia scolastica e alla viabilità. Il sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa, ha promesso il salvataggio delle ex province siciliane ma ai proclami non sono seguiti i fatti e sull’argomento in Commissione il Governo ha fatto scena muta, a riprova che nessuna soluzione al problema è all’ordine del giorno. È il solito Governo della propaganda, dopo quella c’è il nulla e gli italiani finalmente se ne stanno accorgendo conclude Giammanco.

Com. Stam.