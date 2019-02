Quota 100, Giordano (Ugl):”E’ realtà e concretezza”

“L’ultima Legge di Bilancio ha affrontato tantissime misure fiscali e previdenziali, ciò che interessa alla maggior parte dei lavoratori in età pensionabile essendo misure da adottare per il superamento della tanto odiata riforma Fornero: ora con la Quota 100, con Ugl è più semplice.

A livello nazionale circa 70000, e a livello provinciale circa 1000 persone hanno fatto domanda e, si stima che tantissime altre, nei prossimi mesi, faranno altrettanto”.

Lo afferma il segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “grazie all’incessante attività del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, le tante domande pervenute sono segno che la riforma ha colto un’esigenza reale del Paese. Il cittadino può scegliere di inviare la domanda di accesso alla pensione secondo la nuova normativa – prosegue Giordano – tramite il nostro Patronato dislocato su tutto il territorio materano, avvalendosi così della consulenza specialistica del nostro personale incaricato oppure accedendo direttamente al servizio telematico dell’INPS. Con riferimento alle tempistiche, vale la pena ricordare che per i dipendenti del settore privato non ci sono paragrafi prestabiliti per presentare l’istanza di pensionamento. Questa nuovo modo di far politica piace all’italiano, permette di ascoltare, valutare e mettere in moto le proposte migliorative arrivate soprattutto dall’Ugl per rendere Quota 100 ancora più alla portata di tutti. Il cittadino vuole essere preso in considerazione, vuole risposte alle istanze e esigenze, cosa che ben sta’ apprezzando anche in risposta alla luce di tali dati. Ora – conclude Giordano – come già avvenuto per il Governo Italiano, anche in Basilicata è giunta l’ora di cambiare regia politica sapendo eleggere persone ‘valide, oneste’ che rappresentino veramente le difficoltà, istanze e dolori del popolo lucano”.

