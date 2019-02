Diocesi di Cefalù: Laboratorio della speranza

La Diocesi di Cefalù indice un bando di idee per la realizzazione del Logo del Laboratorio della Speranza. Un progetto quello del Vescovo Marciante che, ricordiamo, vuole essere un segno nel nostro territorio per promuovere nove forme di occupazione giovanile e uno stimolo per i tanti che vorranno farsi guidare e formare per investire nella nostra terra e provare ad arginare lo spopolamento in atto soprattutto nelle aree interne della Diocesi.

Il laboratorio della speranza va a poco a poco configurandosi in tutte le sue forme e in attesa di trovare la definizione giuridica la Diocesi ha già cominciato a ricevere i primi progetti di giovani che saranno successivamente valutati.

Il bando di idee per la realizzazione del logo è rivolto principalmente ai giovani, alle scuole e agli studenti e laureati nel settore della grafica, singoli o gruppi, esclusivamente residenti nel territorio della Diocesi, che entro il 6 aprile 2019 alle ore 12:00 dovranno presentare la propria idea progettuale all’Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro o agli Animatori di Comunità del Progetto Policoro.

Il progetto grafico sarà valutato dalla Commissione del Laboratorio della Speranza incaricata dal Vescovo di Cefalù e che ha come referente don Giuseppe Amato, Responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro. Il premio messo in palio dalla Diocesi e pari a € 1.000,00 (mille euro) che il vincitore potrà utilizzare per il proseguimento e completamento degli studi o per l’avvio di una propria attività.

Il bando e gli allegati per la partecipazione possono essere scaricati dal sito della Diocesi di Cefalù nella pagina Laboratorio della Speranza.

www.diocesidicefalu.org

https://sites.google.com/diocesidicefalu.org/labsperanza/home?authuser=0

Com. Stam.