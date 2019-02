Fare per Cambiare è ufficialmente un’Associazione

Si è compiuto stamane alle ore 10:00 un altro importante passo per Fare Per Cambiare: la Registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate! Fare Per Cambiare è adesso ufficialmente un Associazione Socio-Politica.

Negli uffici preposti dell’Agenzia delle Entrate di Messina, a partire da oggi, Fare Per Cambiare ha ottenuto un proprio Codice Fiscale, fondamentale per accedere ai rapporti con privati, enti , amministrazioni pubbliche e istituzioni al fine di poter meglio concretizzare le soluzioni e le lotte civiche proposte sin ora grazie all’ufficialità dei rapporti che si andranno generando, anche sul piano Nazionale ed Europeo.

Un successo dal punto di vista dell’impegno e degli obiettivi che Fare Per Cambiare vuole raggiungere e che già sono stati portati avanti in questi mesi, investendo energie di ogni tipo per tornare a dar voce alla cittadinanza.

Siamo convinti che il passaggio odierno possa essere un punto di partenza da cui costruire un presente ed un Futuro che parli di soluzioni e fattività. Fare Per Cambiare si è sempre ispirata ai principi di concretezza e trasparenza per il bene comune territoriale e su questi vogliamo proseguire.

L’Associazione nata il 14 Maggio del 2017 ha avuto il suo battessimo dunque nella giornata odierna, è stata registrata dalle 3 Figure Principali del Coordinamento Interno Messinese: Alfredo Mangano (Coordinatore), Andrea Giannino (Vicecoordinatore) e Fabrizio Manfredi (Responsabile Contabile) i quali compongono, in via Provvisoria con l’unico compito di gestire la fase di prima strutturazione ed in attesa del Primo Congresso Nazionale, il primo Direttivo Nazionale di Fare per Cambiare.

Com. Stam.