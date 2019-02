Il GAC FLAG Isole di Sicilia alla F.RE.E. di Monaco

Il GAC/FLAG «Isole di Sicilia» si presenta a Monaco con un’immagine unitaria che le valorizza come destinazione turistica e i primi riscontri sono decisamente incoraggianti.

La missione alla F.RE.E. di Monaco – una delle più importanti fiere turistiche europee del B2C – è stata attuata dal GAC/FLAG «Isole di Sicilia», nell’ambito dell’azione 1.B.5 del piano d’azione finanziato dal FEAMP 2014-2020 e dal Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, nella consapevolezza che la diversificazione delle attività di pesca non possa che passare attraverso lo sviluppo di forme sostenibili di sviluppo turistico. Per cinque giorni, presso lo stand «Sicily Islands», i visitatori della F.RE.E. hanno avuto la possibilità di ricevere informazioni sulle iniziative del GAC-FLAG e sull’offerta turistica delle isole siciliane rappresentata nell’occasione dalla costituenda DMO delle «Isole di Sicilia». In conferenza stampa – di fronte ad una ricca e molto interessata platea di giornalisti e tour operator – Pietro La Porta, Direttore del GAC/FLAG e Christian Del Bono, Presidente di Federalberghi «Isole di Sicilia» e coordinatore della DMO delle «Isole di Sicilia», hanno avuto modo di presentare le finalità del GAC/FLAG e la valenza dell’offerta integrata delle isole siciliane. Alla conferenza stampa ha partecipato anche Pippo Incaviglia, pescatore dell’isola di Marettimo che ha potuto testimoniare la propria esperienza di pescatore dedito anche a trasmettere ai visitatori i valori della cultura del mare. La conferenza stampa è stata completata da una cena, organizzata in un ristorante siciliano, a base di prodotti tipici, alla presenza di 30 addetti ai lavori tra giornalisti e tour operator. Le isole di Sicilia puntano a consolidare i flussi turistici provenienti dal mercato tedesco e ad incidere maggiormente sui nuovi mercati di nicchia particolarmente sensibili ai temi di promozione individuati dalla costituenda DMO delle «Isole di Sicilia». Mare e natura, storia e cultura, paesaggi e antiche tradizioni, cibo e vino. Questi gli otto temi sui quali scommettono le isole di Sicilia per creare proposte turistiche personalizzate e dedicate a chi rimane affascinato dal prodotto isole minori.

«Il Gruppo di Azione Costiera (GAC-FLAG) «Isole di Sicilia» è un’agenzia di sviluppo locale, spiega il suo Presidente, Giuseppe Pagoto che è anche Sindaco di Favignana. Puntiamo a facilitare le connessioni tra il mondo della pesca artigianale e quello del turismo e delle produzioni tipiche locali». Tra gli obiettivi principali del nostro GAC – dichiara il direttore Pietro La Porta – c’è anche quello di rafforzare la competitività delle piccole imprese di pesca locali ed aiutarle a diversificare verso settori come il turismo. I pescatori sono molto importanti per le nostre comunità isolane e sono anche fattori di attrazione culturale e turistica. In questo scenario, si colloca «Islands of Sicily» – la costituenda Destination Management Organization delle piccole isole siciliane – che nell’occasione ha messo a disposizione il proprio progetto di branding per la promozione turistica delle isole di Sicilia. «Islands of Sicily» ha un duplice obiettivo che contiamo di raggiungere pienamente nel biennio 2019-2020 – dichiara il suo coordinatore – Christian Del Bono. Da una parte ci occuperemo, come fatto in questa occasione, di promozione turistica del nostro territorio e quindi di destination marketing. Dall’altra, offriremo sia ai tour operator italiani e stranieri sia all’utente finale un ricco catalogo delle isole di Sicilia, con pacchetti mirati ad esaltare e a far scoprire le caratteristiche e i temi da noi individuati per valorizzare ed esaltare il fascino delle nostre isole. Siamo molto soddisfatti dei feedback registrati nel corso della partecipazione alla F.RE.E di Monaco sia nel corso della conferenza stampa che durante la 5 giorni di fiera da parte dell’utenza tedesca, a conferma del fatto che il brand Isole di Sicilia funziona».

