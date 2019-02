Hotels.com® annuncia i vincitori del premio “Loved by guests” 2019 per le strutture di ospitalità con le migliori recensioni da parte degli ospiti. eccellenti risultati per l’Italia

La Regione Sicilia vede premiate 12 strutture, elencate sotto al termine del comunicato. Palermo e Taormina le località con più strutture premiate. Tra gli altri capoluoghi Siracusa raccoglie 2 premi, 1 ciascuno Catania e Agrigento. Premiata una struttura a San Vito Lo Capo.

Hotels.com® annuncia gli hotel vincitori del premio “ Loved by Guest 2019″, assegnati sulla base delle recensioni dei clienti, che sembrano fungere da vera bussola per orientarsi tra le proposte con in media il 47% degli italiani che si affida alle recensioni di altri utenti per la scelta del proprio viaggio. La media sale a ben il 91% per i Millennial del nostro Paese

“ assegnati sulla base delle recensioni dei clienti, che sembrano fungere da vera bussola per orientarsi tra le proposte con Italia is “loved by guest”: Tanti i premi “Loved by Guest 2019” di Hotels.com assegnati al Bel Paese . A livello globale la top 5 delle città in cui sono stati assegnati più premi “Loved by Guest 2019” di Hotels.com vede il podio conquistato dall’Italia con Roma, Venezia e Firenze rispettivamente al 1°, 2° e 3° posto; seguono Santorini e Hanoi al 4° e 5° posto.

Tanti i premi “Loved by Guest 2019” di Hotels.com assegnati al Bel Paese seguono Santorini e Hanoi al 4° e 5° posto. L’Italia si aggiudica anche la “medaglia d’argento” per Paese con il numero maggiore di unità di strutture a cui è stato assegnato il premio “Loved by Guest” – in totale 252, ci precedono gli USA con 1131 unità e ci segue invece il Regno Unito con 190 strutture.

Milano:Hotels.com svela i vincitori del premio “Loved by Guest” edizione 2019 – ossia di tutte quelle strutture che vengono premiate in base alle recensioni dei clienti. I premi “Loved by Guest” assegnati quest’anno da Hotels.com a livello globale sono stati in totale 3.035. Con 252 premi assegnati nel nostro Paese, l’Italia si aggiudica il 2° posto. Ci precedono al primo posto gli USA con 1.131 unità, e ci segue invece il Regno Unito con 190 strutture.

ROMA,VENEZIA E FIRENZE, le 3 città top al mondo in cui sono stati assegnati più premi “Loved by Guest 2019”

Le 5 città top nel mondo in cui i viaggiatori hanno maggiori probabilità di entrare in un hotel Loved by Guest sono: Roma (46), Venezia (34), Firenze (33), Santorini (31) e Hanoi (27). Il podio delle migliori città “Loved by Guests” è dunque tutto italiano.

IN ITALIA 252 STRUTTURE PREMIATE – La competizione è stata dura: 3035 strutture in quasi 100 paesi, identificati come veramente eccezionali. Gli hotel vincitori dovevano ottenere un punteggio minimo di 9,5 su 10 per classificarsi tra gli hotel più preferiti al mondo dagli ospiti: in Italia in 252 hanno tagliato il traguardo. A livello globale, gli USA, che hanno sbaragliato le altre nazioni con 1.131 strutture, sono il Paese che vede la maggiore presenza di premiati ‘Loved by Guests’ nel proprio territorio, e con l’Italia (252), la Gran Bretagna (190), l’Australia (122) e il Canada (118) vanno a definire la top 5 dei Paesi che hanno fatto incetta di premi.

I TOP DEI TOP – Punteggio massimo 10/10 – Sono 116 gli hotel nel mondo ad aver ricevuto l’eccezionale punteggio di 10 su 10 nelle recensioni effettuate dagli ospiti durante tutto il 2018. Nella top 5 dei Paesi con strutture che hanno ottenuto il punteggio 10, gli USA rubano la scena con 45 hotel, segue l’Australia con 17, il Canada con 13, l’Italia con 8 e chiude il Regno Unito con 5 hotel.

RECENSIONI MOLTO IMPORTANTI PER QUASI 1 ITALIANO SU 2, MENTRE IL RAPPORTO SALE A BEN 9 SU 10 PER I MILLENIAL DEL NOSTRO PAESE –Hotels.com crede che la modalità più efficace per comprendere quali siano i migliori hotel sulla propria piattaforma sia chiedere agli stessi clienti. In Italia un recente studio di Hotels.com* ha rilevato che in media il 47% degli italiani si affida alle recensioni di altri utenti per la scelta del proprio viaggio. La media sale a ben il 91% per la fascia dei 18-35enni, i Millennial del nostro Paese. Le recensioni dunque rivestono un ruolo fondamentale per la transizione da ricerca a prenotazione e Hotels.com ha analizzato oltre 25 milioni di recensioni scritte dai suoi clienti sul proprio sito per decretare i vincitori del premio “Loved by Guest”.

La Regione Italiana che nel suo territorio ha più strutture preferite dagli ospiti di Hotels.com è il Veneto con 51 tra alberghi e altre tipologie di strutture di ospitalità a cui è andato il premio “Loved by Guest”.

La lista completa dei vincitori del premio Loved by Guest 2019 per categoria è disponibile QUI mentre in allegato è consultabile il comunicato integrale con alcune statistiche sui premi “Loved by Guest” assegnati da Hotels.com, compreso l’elenco delle strutture in Italia che si sono aggiudicate il riconoscimento.

* ricerca “Net Lag” commissionata da Hotels.com all’istituto One Poll nel corso del mese di febbraio 2019 in territorio EMEA con la partecipazione di 7.800 soggetti di età 18+ in 26 Paesi, Italia compresa.

Le proprietà nella Regione Sicilia che hanno ottenuto il premio “Loved By Guests“

Sciccosa Guest House Taormina (ME) 9,8 Villa Carlotta Taormina (ME) 9,8 Hotel Villa Ducale Taormina (ME) 9,8 Boutique B&B Vintage Palermo 9,7 BB 10 Serpotta Palermo 9,7 Hotel Perla Gaia San Vito Lo Capo (TP) 9,7 Alma Hotel Palermo 9,6 Palazzo Pantaleo Palermo 9,6 Caiammari Boutique Hotel & Spa Siracusa 9,6 Villa Concordia Agrigento 9,5 Asmundo di Gisira Catania 9,5 Algila’ Ortigia Charme Hotel Siracusa 9,5

