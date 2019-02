Voi gridate ORA! Festa dei giovani alla discoteca Valle Corsari (Sperlonga)

Musica, danza, cinema, teatro, Vangelo, vita. Tutto pronto per la seconda tappa dell’assemblea diocesana ‘Voi gridate ORA!’, in programma per venerdì 1 marzo alle ore 21.00 alla discoteca Valle Corsari di Sperlonga (Via Flacca km 15.800). L’evento, organizzato dal centro pastorale diocesano e curato dagli uffici di pastorale giovanile e pastorale scolastica, è rivolto ai giovani dai 16 ai 30 anni.

Libertà, ora, giustizia, coraggio, leggerezza e abbracciami. Sono queste le sei parole-chiave che guideranno la serata con racconti, musica, arte e vita per dare una direzione nuova al mondo intorno a sé, come Gesù nel Vangelo. Accompagna la serata la voce di Flavio Ferdinandi, la musica del dj Nicola Rosa e del duo The Double Sense.

Flavio Ferdinandi è conduttore radiofonico e dj in locali del centro Italia e all’estero. Ha studiato canto e dizione occupandosi di progetti sonori e performance vocali, produzioni rap, dj ufficiale in numerosi RollerFest, visualdj, presentatore di eventi e in radio. Nicola Rosa è dj amatoriale e fa parte del team House Folies, gruppo di pubbliche relazioni che ha dato vita anche a progetti di successo come #Tuttanatastoria, White Room e Freedom. The Double Sense nasce come gruppo pop-rock di Fondi con un repertorio di classici rock fino agli ultimi successi moderni. Il set da quartetto rock dei primi tempi si è modificato in un duo che ripropone il repertorio in chiave acustica, aggiungendo anche brani tratti dalla tradizione cantautorale italiana, con Alessandra Mosconi (voce) e Riccardo Fantin (chitarra e voce).

L’arcidiocesi di Gaeta ringrazia Domenico Caradonna, Sergio Gionta, Gianfranco Annunziata, Antonio De Rosa e tutto lo staff di Valle Corsari #Tuttanatastoria.

Disponibile un servizio navetta da Formia (Largo Paone).

Info e prenotazioni 3314068130 o www.arcidiocesigaeta.it/giovani.

Com. Stam.