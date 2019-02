Sabrina Figuccia (Udc):roghi tossici in via Tommaso Aversa. Intervenga il Prefetto

Palermo: La storia di Via Tommaso Aversa, nel cuore del quartiere Noce, tra le periferie dimenticate della nostra città inizia circa un anno fa, quando si da il via al secondo step della raccolta differenziata per molti cittadini del quartiere.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc, che prosegue:” Esatto per molti, ma non per tutti! Infatti la via in questione non rientra nel progetto, ma i cassonetti per la raccolta indifferenziata in zona diventano davvero merce rara e così i residenti chiedono a gran voce di poter avere anche loro il grande privilegio di diventare cittadini “civili” e quindi di avere in dotazione i cassonetti per la raccolta differenziata. Ma niente da fare e così gradualmente l’angolo fra la Via Tommaso Aversa e la Via Serradifalco si trasforma in una vera e propria discarica. Ho chiesto più volte alle istituzioni competenti di intervenire, anche, in estrema ratio, ripristinando i vecchi cassonetti per l’indifferenziata, ma la miopia di questa amministrazione ha prevalso. Ed oggi ecco il risultato, roghi di rifiuti, macchine incendiate e danni persino alle abitazioni, per non parlare dei rischi per la salute pubblica.Per questo ho già scritto al Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, chiedendo di intervenire nel suo ruolo di garante dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sono certa che, a differenza del Sindaco Orlando, forse troppo impegnato a curare la sua immagine internazionale, saprà intervenire

