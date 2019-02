Risanamento Messina, consegna dei primi alloggi, Siracusano (FI): “Un plauso all’Amministrazione, adesso demoliamo tutte le Baracche”

Messina: “L’Amministrazione comunale oggi ha consegnato 48 alloggi. Altri 2 saranno assegnati tra qualche giorno. Nei prossimi 2 mesi si provvederà a rendere inagibili le Baracche – per lo smaltimento dell’amianto – e poi a demolirle tutte per riqualificare l’area.

Un plauso al Sindaco Cateno De Luca il quale, in sinergia con l’agenzia drl risanamento presieduta da Marcello Scurria, ha intrapreso la strada maestra per risolvere una brutta pagina della storia di Messina”. A riferirlo è la deputata alla Camera, on. Matilde Siracusano di Forza Italia.

“L’istituto autonomo per le case popolari (Iacp) ha impiegato 13 anni per fare la concertazione e consegnare gli alloggi. Un’incuria – aggiunge la Parlamentare – frutto di una politica che finalmente non esiste più. Purtroppo nella sessione di Bilancio alla Camera, tutti i nostri emendamenti sulla Baraccopoli di Messina sono stati respinti dal Governo”.

“Ricordo però – conclude Siracusano – che è stata depositata una proposta di legge a mia firma, sottoscritta dai colleghi Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo e Scoma per il risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, la quale prevede l’erogazione di risorse come contribuiti straordinari per risolvere il problema. Spero che il Governo prenda atto dell’emergenza e la smetta di ignorare i disagi del nostro territorio”.

