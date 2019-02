Olanda (Sippe): “Governo valuti risoluzione di FdI che restituisce dignità a 970 allievi ispettori di polizia penitenziaria”

“Dopo un concorso durato 11 anni, tra qualche giorno si concluderà il corso di formazione per circa 970 ispettori di polizia penitenziaria che, per colpa di una ingiustificata lungaggine nella procedura, hanno perso diverse opportunità di crescita professionale, rischiando addirittura di essere trasferiti dall’altra parte dell’Italia a pochi anni dalla pensione”.

Lo dichiara Carmine Olanda Segretario Generale del Sindacato Polizia Penitenziaria (Sippe) che ricorda anche l’impegno del Sottosegretario della Lega Jacopo Morrone il quale il 6 febbraio scorso aveva dichiarato alla stampa di avere “soluzioni in dirittura d’arrivo per il concorso ormai decennale riservato agli allievi vice ispettori”. Queste soluzioni, ad oggi, non solo non sono arrivate ma addirittura l’amministrazione Penitenziaria non si è neanche presentata alla riunione che aveva convocato qualche giorno fa con i sindacati, contraddicendo quindi la posizione del sottosegretario della Lega. Sulle lungaggini di questo concorso – afferma Olanda – si è fatto avanti ogni schieramento politico; lo aveva fatto anche il sottosegretario Vittorio Ferraresi del Movimento 5 Stelle quando stava all’opposizione, chiedendo all’allora Ministro della Giustizia Orlando di trovare soluzioni; oggi che sta al Governo non sembra stia trovando le soluzioni auspicate.Il 9 gennaio scorso – conclude Olanda – è intervenuta anche Fratelli D’Italia che ha presentato una risoluzione in commissione che impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti per eliminare gli effetti pregiudizievoli che stanno subendo i vincitori del concorso, prevedendo il mantenimento della sede di servizio nonché la retrodatazione della qualifica vista l’evidente perdita di chance. Il Governo non sembra stia prendendo in considerazione questa risoluzione, lasciando nell’incertezza totale il destino di 970 allievi.

